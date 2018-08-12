Гороскоп на сьогодні, 12 серпня

Гороскоп на сьогодні не рекомендує займатися важливими справами.

Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Гороскоп на сьогодні радить проводити духовні практики, відвідувати храми, будь-яка релігійна діяльність вельми до речі. Сприятливий час для вшанування роду: доречно розпитувати про сімейні історії, складати генеалогічне древо, проводити дослідження про предків – все це може пройти успішно.

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Гарний час для помірної активності. Передбачуване бажання блищати і справляти враження – варто за ним послідувати. Почуття оточуючих сьогодні будуть не так помітні, що може викликати напруженість у відносинах.

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