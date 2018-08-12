Samsung створила карту пам’яті рекордного об’єму

Компанія Samsung створила карту пам’яті для смартфонів із рекордним об’ємом у 512 ГБ. Вона може надійти у продаж вже восени 2018 року.

У недалекому майбутньому компанія Samsung збирається запустити у продаж карту пам’яті, об’єм якої становитиме 512 ГБ.

Про це заявив керівник відділу маркетингу Samsung Дрю Блерд під час презентації Galaxy Unpacked, пише Akket.

– Встановивши її в телефон, користувачі можуть розраховувати на швидкість не нижчe 100 МБ/с, – йдеться у повідомленні.

Поки точно невідомо, скільки саме Samsung попросить за свою картку з 512 ГБ вільного простору. На думку експертів, ціна досягне $300.

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Зауважимо, зараз найбільший об’єм карти пам’яті для смартфонів – 400 ГБ.

Якщо власники Galaxy Note 9 куплять собі карту пам’яті на 512 ГБ, то загальний обсяг вільного простору виявиться на рівні 1 ТБ. Це абсолютний рекорд для будь-якого мобільного пристрою.

За попередніми даними, картка розширення пам’яті надійде у продаж у вересні-жовтні 2018 року.

Нещодавно компанія Samsung офіційно представила смартфон Galaxy Note 9.

Фото: Pixabay