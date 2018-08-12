У Туреччині хочуть скасувати систему “все включено”

Дію системи “все включено” в Туреччині хочуть обмежити через те, що вона не виправдовує очікувань сфери туризму.

Система “все включено” не виправдовує очікувань сфери туризму в Туреччині, заявив керівник турецької групи туркомпаній Limak Каан Кавалоглу, передає Главком.

– Туристи не хочуть виходити за стіни готелів. Дію даної системи (Все включено. – Ред.) потрібно обмежити, створити можливості для відвідування не тільки історичних і культурних пам’яток Туреччини, а й різного роду тематичних парків розваг.

Потрібно дати туристам можливість побачити те, чого вони більше ніде не побачать, – зауважив він.

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