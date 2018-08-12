NASA успішно запустила зонд Parker Solar Probe, який вперше в історії рукотворних космічних апаратів увійде в атмосферу Сонця.

Запуск апарату здійснили о 10.31 за київським часом зі стартового комплексу SLC-37 на базі ВПС США на мисі Канаверал.

Об 11.17 зонд відокремили від розгінного блоку, і Parker вирушив у самостійний політ. Під час відділення спостерігалися проблеми з телеметрією.



Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA

Фото: NASA Фото: NASA Вперше в історії! NASA запустила зонд до Сонця / 5 фотографий

У космос зонд виводила важка ракета-носій Delta IV Heavy. Вона є найпотужнішою ракетою з діючих і може виводити на низьку орбіту майже 29 тонн вантажу.

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Планується, що через 6 тижнів Parker досягне відстані близької до Венери, гравітація якої допоможе сповільнити зонд і скорегувати маршрут.

Зауважимо, що це вже друга спроба вивести Parker Solar Probe у космос.

Зонд до Сонця планували запустити 11 серпня, однак час старту перенесли через перевірку системи передачі даних із корабля на Землю.

Пізніше в NASA оголосили про закриття стартового вікна.

Фото, відео: NASA