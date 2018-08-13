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Чорний сигнал: що відбувається з людиною перед смертю

Смерть клітини починається з пошкодження однієї з її ділянок, яке призводить до вивільнення хімічної речовини, так званого “сигналу смерті”.

Такого висновку дійшли вчені Джеймс Феррел і Сяньчжуй Ченг зі Стенфордського університету у США. За їхніми словами, ця речовина запускає “триггерну хвилю”, або ланцюгову реакцію, яка поступово зачіпає інші ділянки клітини, вивільняючи там такі ж “сигнали”, передає Обозреватель.

Крім того, після смерті однієї клітини цей процес продовжиться і на сусідніх клітинах. За словами вчених, “триггерна хвиля” буде поширюватися до тих пір, поки в організмі не закінчиться “сигнал смерті”, тобто до його повної загибелі.

Швидкість цієї “хвилі” вчені й назвали швидкістю клітинної смерті, яка становить 30 мікрометрів на хвилину (1,8 міліметрів на годину).

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До речі, американські вчені з Каліфорнійського технологічного інституту прийшли до висновку, що життя після смерті не існує.

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