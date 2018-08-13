Гороскоп на сьогодні, 13 серпня

День підходить для активної діяльності, але успіх матимуть лише чітко сплановані та добре організовані заходи.
Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.
Намагайтеся не вступати сьогодні у відкриту конфронтацію і не приймати близько до серця, якщо щось у поведінці оточуючих вас не влаштовує.
Звертайте увагу на свою мову, оскільки необережно сказане слово може викликати бурхливу реакцію у співрозмовника.
Можливі перепади настрою від бажання активно діяти до депресивних станів.
Спробуйте знайти собі заняття, яке буде вам до душі та буде досить динамічним, щоб підтримувати вас у тонусі.
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Бажано уникати травматичних і небезпечних видів діяльності.
Дихальні вправи та прогулянка на свіжому повітрі допоможуть зрівноважити емоційний стан.
Несприятливо: поїздки, давати гроші в борг (з 16.40).
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