Гороскоп на сьогодні, 13 серпня

День підходить для активної діяльності, але успіх матимуть лише чітко сплановані та добре організовані заходи.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.

Намагайтеся не вступати сьогодні у відкриту конфронтацію і не приймати близько до серця, якщо щось у поведінці оточуючих вас не влаштовує.

Звертайте увагу на свою мову, оскільки необережно сказане слово може викликати бурхливу реакцію у співрозмовника.

Можливі перепади настрою від бажання активно діяти до депресивних станів.

Спробуйте знайти собі заняття, яке буде вам до душі та буде досить динамічним, щоб підтримувати вас у тонусі.

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Бажано уникати травматичних і небезпечних видів діяльності.

Дихальні вправи та прогулянка на свіжому повітрі допоможуть зрівноважити емоційний стан.

Несприятливо: поїздки, давати гроші в борг (з 16.40).

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