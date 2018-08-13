Малий парад планет 13 серпня: чого очікувати і чи є небезпека

Сьогодні в один ряд вишикуються Марс, Сатурн, Юпітер і Венера. Чи можна це вважати таким рідкісним явищем, як парад планет, і чи вплине ця подія на життя людини – у матеріалі Фактів ICTV.
На просторах інтернету можна зустріти жахаючі назви “Парад планет 13 серпня – небезпечний період …” Чи варто вірити у це, запитали у астролога Марини Скаді (Marina Sokolova).
Що вважають парадом планет
Це астрономічне явище, при якому кілька планет Сонячної системи опиняються по одну сторону від Сонця.
Всього їх буває три види:
Малий парад – 4 планети стають по один бік від Сонця. Таке явище, як сьогодні.
Наступний – через 10-20 років.
Великий парад – тут кількість планет збільшується до 6 і більше. Останнього разу це відбулося у січні 2018 року. Тоді 7 планет вишикувалися в одну лінію.
Повний парад – дуже рідкісне явище, коли всі 9 планет вишукуються одна за одною. Відбувається раз у кілька сотень років, є одним з ознак катастроф і передрікає кінець світу.
Наступний буде аж у 2161 році!
Правда, за 10 разів апокаліпсис так і не відбувся. Останнього разу повний парад планет був 10 березня 1982.
Що говорить астрологія?
Вважати парадом планет, нехай навіть малим, сьогоднішнє явище астролог Марина Скаді не стала б і насамперед через знаки зодіаку:
– Парад планет відбувається, коли кожна з планет, рухаючись по своїй орбіті, стає у ряд одна за одною. Всі вони потрапляють в один знак зодіаку. Сьогодні всі чотири планети у різних знаках зодіаку, тому вважати це особливим або небезпечним днем я б не стала.
До того ж у параді має брати участь хоча б половина планет – тут лише чотири.
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Чи варто боятися?
Астролог однозначно відповідає – ні.
– Не варто на це звертати увагу. Для потрясінь у параді повинна брати участь хоча б половина планет. А так це все для лякаючої краси слова.
Так що, друзі, не віримо у небезпеку сьогоднішнього дня, зберігаємо спокій та посмішку і тоді понеділок точно буде вдалим. Гарного всім початку тижня!