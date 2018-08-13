Під яким знаком зодіаку народжуються найпривабливіші чоловіки

Найпривабливіші чоловіки народжуються під знаком зодіаку лев, водолій і близнюки.

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Леви не можуть жити без уваги до своєї персони. Тому якщо в компанії є чоловік-лев, всі погляди дівчат будуть звернені саме на нього.

Такі чоловіки мають яскраві лідерські якості та завжди стежать за своїм зовнішнім виглядом, блискуче жартують і поводяться по-джентельменськи.

Водолії завжди відкриті для спілкування. Вони допитливі, інтелектуальні, вміють підтримати будь-яку розмову й зачарувати своєю харизматичністю.

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Близнюки знають, що дівчата люблять вухами, тому майже одразу йдуть напролом і перемагають.

Крім того, вони комунікабельні та мають чудове почуття гумору. Тому навіть після першого побачення чоловіків-близнюків буде важко забути.

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