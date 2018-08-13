У 2018 році Apple випустить одразу три нових смартфона – iPhone 11, iPhone 11 Plus і iPhone 9. Уже відомі характеристики новинок, а також фото та відео яблучних гаджетів.

У 2018 році Apple випустить одразу три нових смартфона: 5,8-дюймовий iPhone 11, 6,5-дюймовий iPhone 11 Plus і доступний 6,1-дюймовий iPhone 9.

Традиційно презентація очікується в першій половині вересня, але офіційно точна дата ще не названа.

Ми зібрали все, що відомо про вихід яблучних новинок.

iPhone 9 (X2) – характеристики та фото

Точна назва 6,1-дюймового iPhone з рідкокристалічним екраном зразка 2018 року поки не підтверджена.

Провідні світові технологічні видання називають смартфон iPhone 9, а іноді використовуєть менш звучну назву iPhone 2018 6,1 “TFT-LCD.

iPhone 9 буде значною мірою схожий з актуальних флагманом iPhone X, отримавши трохи більше витягнуту форму корпусу, практично повністю безрамковий дисплей з обрізаною по боках верхньою рамкою і без традиційної кнопки Додому.

Apple має намір використовувати в своєму новому недорогому смартфоні рідкокристалічний дисплей із діагоналлю 6,1 дюйма, який розташується на всій лицьовій поверхні пристрою.

Щільність пікселів екрана iPhone 9 дорівнюватиме 320-330 пикселям на дюйм.



Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru Фото: apple-iphone.ru Презентація Apple у вересні 2018: характеристики, ціни та фото нових iPhone / 6 фотографий

Роздільна здатність дисплея iPhone 9 складе 2160×1080 пікселів, співвідношення сторін екрану дорівнюватиме 18:9.

Apple оснастить смартфон системою камер TrueDepth і підтримкою функції надточного розпізнавання осіб Face ID.

У майбутніх iPhone 9, ймовірно, з’явиться підтримка двох SIM-карт. Підтвердження цьому знайшли в тестовій версії iOS 12.

В основу iPhone 9 ляже оновлена ​​система на процесорі A12, виробництвом яких займеться компанія TSMC.

Камера iPhone 9, найімовірніше, буде одинарною.

iPhone 11 – характеристики та фото

Офіційна назва нового 5,8-дюймового iPhone зразка 2018 року на поточний момент не підтверджена. Найчастіше смартфон називають iPhone 11 або iPhone XI.

Смартфон буде мати витягнутий корпус зі скла зі злегка закругленими кутами та повноформатний дисплей із мінімальними рамками.

Сполучна рамка між скляними панелями буде виконана з хірургічної нержавіючої сталі, як у iPhone X.

Apple планує ще сильніше зменшити рамки по периметру дисплея, зробивши їх рекордно вузькими. Це вплине як на зовнішній вигляд пристрою, так і на розширення дисплея.

На задній поверхні iPhone 11 розміститься подвійна вертикально орієнтована камера, що виступає з корпусу. LED-спалах розташується між об’єктивами.

Apple освіжить дизайн iPhone 11 новими кольорами корпусів. iPhone 11 вийде у трьох кольорах: чорному, білому і золотому.

Також є висока ймовірність, що iPhone 11 вийде в декількох яскравих кольорах.

Габарити iPhone 11 повинні залишитися без змін – 143,6 × 70,9 × 7,7 мм.



Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru

Фото: apple-iphone.ru Фото: apple-iphone.ru Презентація Apple у вересні 2018: характеристики, ціни та фото нових iPhone / 5 фотографий

iPhone 11 отримає повноформатний 5,8-дюймовий OLED-дисплей і буде мати дозвіл 1125 × 2436 крапок із щільністю пікселів 458 ppi.

В основу iPhone 11 ляже система на процесорі Apple A12.

Ключовою особливістю процесора A12 стане просунутий технологічний процес, за яким буде створюватися чіп.

Смартфон виявиться швидше попередників і завдяки збільшеному об’єму оперативної пам’яті. iPhone 11 отримає 4 ГБ ОЗУ.

iPhone 11 отримає акумулятор нового типу. Точна його ємність поки невідома.

Основна камера iPhone 11 – подвійна, вертикально орієнтована. Вона виступатиме з корпусу та мати сапфірове покриття.

iPhone 11 Plus – характеристики та фото

Також Apple випустить збільшену версію iPhone X. Так званий iPhone 11 Plus отримає величезний 6,5-дюймовий дисплей із мінімальними рамками, як у iPhone X.

Дизайн смартфон так само запозичить у десятки.

За останніми чутками, iPhone 11 Plus може стати першим смартфоном Apple з потрійною камерою, але на поточний момент достовірного підтвердження цих відомостей не було.

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Дата презентації нових iPhone 11 та ціна

Експерти впевнені в тому, що Apple не буде порушувати традицію і представить нові моделі iPhone у звичайний для себе період – в першій половині вересня 2018 року.

Старт продажів iPhone 11 почнеться приблизно через 10 днів після презентації. Найчастіше Apple запускає продажі нових iPhone по п’ятницях.

Аналітики впевнені, що ціни на iPhone 11 будуть наступними: iPhone 11 64 ГБ – $799, iPhone 11 256 ГБ – $899.

Можлива ціна iPhone 9 і iPhone 11 Plus складе від $650 до $800 (за бюджетну модель) і від $900 до $1000 за більш укомплектовану.