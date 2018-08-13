Ворожіння та заговори на Яблучний Спас

Яблуко має магічний зміст. У Біблії змій-спокусник пропонував Єві саме цей фрукт. Тому це найкращий провісник у любовних справах, а саме свято Яблучний Спас, яке припадає на 19 серпня, – ідеальний день для ворожінь.

Тому Факти ICTV зібрали для вас топ-8 найпопулярніших ворожінь до свята.

Ворожіння на почуття коханого

Візьміть стигле червоне яблуко, розріжте його на 2 половинки, позначте одну з них як ліву, наприклад зробивши маленьку насічку ножем. Між половинками вкладіть записку з ім’ям людини, що вас цікавить і зв’яжіть їх червоною стрічкою. Скажіть: “Яблуко червоне, всім прекрасне, скажи-наворожи, дорогу покажи. Що раб Божий (ім’я) відчуває до раби Божої (ім’я)?” Покладіть яблуко на підвіконня. Коли воно почне псуватися, подивіться, яка половинка потемніла сильніше. Якщо ліва – значить, людина вам симпатизує і незабаром повинна проявити ініціативу і піти на зближення. Якщо права – на жаль, в вас він бачить максимум товариша. Після ворожіння яблуко віддайте птахам.

Ворожіння на бажання

Візьміть 3 яблука – червоне, жовте і зелене. Бажано, щоб вони були приблизно однакового розміру. Покладіть їх в коробку. Візуалізуйте своє бажання, проговоріть його вголос. Потім, не дивлячись, витягніть з коробки одне яблуко. Якщо воно червоне – вам пощастить, мрія збудеться, причому досить скоро. Жовте – виникнуть деякі перешкоди, але якщо ви не опускатимете руки, то все вийде. Зелене – це бажання несвоєчасне, тому відповідь негативна.

Ворожіння любить – не любить

Візьміть яблуко і з думками про милого розріжте його навпіл. Подивіться, чи все насіння залишилися цілими? Якщо так, то, без сумніву, він вас любить, і якщо ви обидва не народите дурниць, то зможете разом справити золоте весілля. Якщо одне зернятко пошкоджено – у вашої другої половинки назріває невдоволення вашими стосунками, вам час серйозно все обговорити. Якщо розрізане 2 і більше – вам час всерйоз задуматися: чи ваша це людина?

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Ворожіння на рік

Візьміть яблуко, відріжте у нього верхівку так, щоб були видно насіння. Якщо воно утворює візерунок у вигляді красивої правильної зірочки, то майбутнє обіцяє вам щастя і море любові. Якщо його немає – вам доведеться поборотися за місце під сонцем.

Ворожіння на нареченого

Розріжте яблуко на 9 рівних частин. Сядьте перед великим дзеркалом. 8 шматочків яблука з’їжте, а один киньте через ліве плече, стежачи за його відображенням. У цей момент в дзеркалі може показатися суджений.

Ворожіння на нову роботу

Розріжте яблуко навпіл. На папері в колі, що дорівнює розміру зрізу, напишіть місце роботи/посаду/професію, які вас цікавлять. Вкладіть папір в яблуко. Не звертаючи, закріпіть половинки. Залиште на ніч. Вранці подивіться – який напис найменше розплився, туди вам і потрібно рухатися.

Ворожіння на багатство і достаток

Киньте яблуко вгору. Якщо воно впаде по праву руку від вас – ви значно поліпшите матеріальне становище, якщо по ліву – все поки залишиться незмінним. Якщо ж рівно перед вами – не наробіть дурниць, щоб не влізти у борги!

Любовне ворожіння

Киньте у відро з водою багато маленьких яблучок. І, не дивлячись, великим ковшем зачерпніть. Порахуйте, скільки яблук вам вдалося зловити. Якщо парне число – на вас чекає вдалий період у коханні. Якщо непарне – робіть поки ставку на кар’єру.

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До речі, раніше ми писали про традиції та прикмети на Медовий Спас (Маковій), який припадає щорічно на 14 серпня.

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