Гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2018

Гороскоп на серпень 2018 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на серпень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Г ороскоп для Овнів

Радійте навколишньому світу і своєму місцю у ньому!

У цей період ви отримаєте інформацію, яка допоможе поліпшити ваш імідж і репутацію. Оточення прихильно поставиться до ваших досягнень, а також до вашої думки і схвалить прояви вашої волі.

Це гарний час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю або спілкуванням, для укладання ділових угод або початку подорожі.

У другій половині серпня не варто потрапляти у положення, де успіх буде залежити від інших людей. Тому рекомендується більше працювати наодинці і покладатися тільки на власні сили.

Гороскоп для Тельців

У першій половині місяця обставини складуться так, що ваша впевненість у собі і сила волі зазнають випробувань. Успіх залежить від здатності або бажання протистояти чужим вимогам. Можливо, ви потрапите у ситуацію, в якій із сумнівом поставитеся до своєї правоти чи майбутнього успіху роботи. Однак ви здатні досягти і досягнете поставленої мети. Потрібно тільки подолати роздратування і розчарування.

Після 23 серпня зникне втома, ви будете почувати себе досить комфортно. Терпіння допоможе подолати всі перешкоди і успішно завершити всі ваші плани.

Гороскоп для Близнюків

У цей період ви відчуєте себе впевненіше, а ця позиція приверне до вас людей і успіх, якого ви домагаєтеся. Головна порада – не сприймати все як належне і не бути надмірно самовпевненим.

Начальство буде доброзичливим і схильним підтримати вас – це шанс продемонструвати свої можливості.

У другій половині серпня не реагуйте на провокації, тоді на вас чекає успіх у справах. Ви зможете собою пишатися!

Місяць підходить для укладання шлюбів, встановлення партнерських та інших взаємин.

Гороскоп для Раків

Перша половина місяця – конфліктний період. Виникатимуть розбіжності з оточуючими з приводу різних суджень. Варто проявити тактовність і толерантність.

Після 23 серпня грозові хмари конфліктів розступляться – ви відчуєте новий приплив сил. Ви зможете реалізувати власні ідеї і проекти.

Можливо, колектив або керівництво покладе на вас деякі зобов’язання, завдяки вдалому виконанню яких ви зможете просунутися по кар’єрних сходах або отримати премію.

Вдалий період для вирішення проблем та усунення перешкод у коханні і сімейних відносинах.

Гороскоп для Левів

Не для всіх Левів цей місяць буде вдалим. Період гарний для людей інтелектуальної праці – учених, письменників тощо. Ви будете все робити на підйомі і з легкістю. Але для деяких представників знаку зодіаку цей місяць виявиться складним. Вам буде важко домогтися успіху через розпилення творчих сил, хаотичність мислення.

Леви у цьому місяці взагалі будуть відчувати себе втомленими – хто від робочої метушні, а хто від покупок і спілкування.

Гороскоп для Дів

Перша половина місяця – відносно спокійний період, ви розслаблені, відчуваєте приємну втому і можете нарешті дозволити собі відпочинок. Зараз найкращий час для конструктивних дій. Партнери та інші союзники зможуть надати вам підтримку.

З 23 серпня ви відчуєте прилив сил і енергії, зможете вдало вирішити питання попереднього місяця, багато справ отримають свій розвиток.

Зростає творчий підйом, оптимізм і життєдіяльність. Починається сприятливий час для початку нових справ.

Негативними сторонами цього періоду є підвищена амбітність і егоїзм.

Гороскоп для Терезів

Цей період вважається найбільш благополучним як для ділових переговорів, підписання угод, так і для творчості. Вам вдасться ефектно представити власні ідеї, впровадити у роботу деякі нововведення і вдосконалення.

Хороший період для відряджень. У вас зав’яжуться нові ділові зв’язки, які допоможуть у майбутньому. Романтичні поїздки, пікніки добре вплинуть на вас.

Взагалі це буде ідеальний період для дружнього спілкування, кохання і сімейного життя. Особливо сприятливим можна вважати з’єднання, укладення союзу.

Крім того, цей місяць буде сприятливим для серйозних покупок, переїздів, а також для владнання фінансових справ.

Гороскоп для Скорпіонів

Першу половину місяця не назвеш вдалою – конфлікти, проблеми зі здоров’ям і сум’яття у справах.

Нервозність, поганий настрій, втрата пильності погіршать хронічні хвороби, а здоровій людині загрожують травматизмом і нещасними випадками.

Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних відносин. Підвищена емоційність і агресивність зіграють негативну роль у відносинах з близькими. У такі моменти не слід приймати важливих рішень – зараз ви легко можете помилитися.

Варто відкласти укладання угод, особливо фінансових. Ви можете зазнати несподіваних втрат.

Після 23 серпня ситуація значно покращиться, вам вдасться навести порядок у справах і вирішити важливі питання. Настає слушний час для укладення договорів, фінансових угод і упорядкування робочого процесу.

Гороскоп для Стрільців

Один з найбільш вдалих періодів у році! Вам буде вдаватися все – кар’єра, особисте життя. У цей час ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, втілити давно намічені плани. Не втратьте свій шанс! Зростає прагнення до лідерства, заняття провідних постів. Протягом цього періоду допомога приходить сама собою. Ви легко вирішуєте фінансові проблеми, можете провернути не одну вдалу операцію.

Хороший період для гармонізації відносин з коханою людиною.

Після 23 серпня розпочнеться невеликий спад, можуть виникати напружені ситуації.

Гороскоп для Козерогів

Конфліктний період, у вас будуть виникати принципові розбіжності з оточуючими. Щоб не допустити серйозних сварок, необхідно вирішувати питання в атмосфері взаємної поваги.

Після 23 серпня обставини будуть більш сприятливо складатися для вас, ви зможете розраховувати на підтримку з боку шанованих людей, особливо у робочих моментах і вирішенні ділових питань. Вам вдасться благополучно завершити справи.

Гороскоп для Водоліїв

У Водоліїв не найкращий період через непорозуміння з оточуючими. Не витрачайте даремно сили, намагаючись змусити інших людей змінити свою думку, не варто відкидати їх думку як негідну уваги. Можна скористатися цим періодом, щоб навчитися всього чого тільки вдасться.

Якщо ж ви не у змозі ефективно працювати у ситуації, що склалася або з конкретними людьми, займайтеся неспішною самостійною роботою.

У другій половині серпня ситуація покращиться, вам вдасться налагодити відносини з іншими людьми. Ви відчуєте прилив життєвих сил і будете задоволені своїми вчинками. Ви зможете проявити доброзичливість і привітність до оточуючих, і вони поставляться до вас відповідно. Це відмінний час для укладення шлюбів, встановлення партнерських та інших взаємин.

Гороскоп для Риб

Період невизначеності і застою у справах. Не варто навантажувати себе роботою і намагатися з’ясовувати стосунки з оточуючими. Найкраще, що ви можете зробити, – піти у відпустку, відпочити, відключити робочі телефони, тобто зробити паузу. Це період мобілізації внутрішніх сил – зросте впевненість у собі.

Можете займатися спортом і творчістю. Це принесе вам задоволення і відволіче від сумних думок. Ви зможете подолати деякі перешкоди. Хороший період для заручин та одруження.