Гороскоп на сьогодні, 14 серпня

У цілому день не сприяє початку нових проектів, важливих справ, прийнятті рішень.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.

Розпочате сьогодні може сильно розтягнутися в часі. Можлива схильність відстоювати свою позицію жорстко, але є сенс уникати конфліктів і протистоянь, агресивних взаємодій, щоб це не стало тривалим.

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Бажано приділити увагу здоров’ю. Слушна нагода для очищувальних процедур і фізичної активності. Будь-яка робота по дому буде вельми до речі.

Вечір добре провести в будь-який спокійній обстановці, наприклад вдома в колі сім’ї.

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