Гороскоп на сьогодні, 14 серпня

У цілому день не сприяє початку нових проектів, важливих справ, прийнятті рішень.
Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.
Розпочате сьогодні може сильно розтягнутися в часі. Можлива схильність відстоювати свою позицію жорстко, але є сенс уникати конфліктів і протистоянь, агресивних взаємодій, щоб це не стало тривалим.
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Бажано приділити увагу здоров’ю. Слушна нагода для очищувальних процедур і фізичної активності. Будь-яка робота по дому буде вельми до речі.
Вечір добре провести в будь-який спокійній обстановці, наприклад вдома в колі сім’ї.
Факти ICTV також підготували гороскоп на серпень 2018 для представників усіх знаків зодіаку.
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