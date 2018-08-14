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Гидко чи зручно? На вулицях Парижа встановили відкриті пісуари

У Парижі на вулицях встановили безкоштовні громадські пісуари. Експеримент викликав хвилю критики з боку місцевих жителів.

Пристрій одержав назву “урітротуар”, яке походить від двох французьких слів – пісуар і тротуар, повідомляється на сайті проекту.

Всередині знаходиться солома, яка перетворюється у компост, придатний для подальшого використання у парках і садах. Воно являє собою коробку з отвором в передній частині і діжкою квітів згори.

Дизайнер пісуара розповідає, що його пристрій пропонує екологічне рішення проблеми громадських туалетів.

Читайте: Куди руки сунеш? Супрун розповіла про небезпеку у громадському туалеті

– Туристи вважають, що це досить зручно. Однак місцеві жителі думають зовсім інакше. Адже острів Сен-Луї – історичне місце. Та й бачити кожен день бачити з вікна будинку справляють нужду людей – не найприємніше видовище, – пише EuroNews.

У відповідь на критику мерія Парижа у Twitter нагадала, що це експериментальний проект.

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Гидко чи зручно? На вулицях Парижа встановили відкриті пісуари / 5 фотографий

Нагадаємо, у метро Києва можуть з’явитися туалети.

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