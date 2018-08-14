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Медовий Спас: що ви знаєте про традиції свята – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте традиції та обряди, які супроводжують перший з трьох Спасів.

медовый спас

Свято Маковія, або Медовий спас, відзначають 14 серпня.

В цей день віруючі приносять у храми мед для освячення. Традиція пов’язана зі стародавньою настановою – перший урожай приносити Богові і лише потім їсти самому.

Читайте: Медовий спас 2018: який вибрати мед і ціни

Наша редакція придумала для вас трохи цікавих питань на знання символів, обрядів і традицій, які притаманні цьому святу.

Також Факти ICTV писали про історію та традиції Медового Спаса.

Фото: dreamstime.

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