Привітання з Медовим спасом 2018

Факти ICTV вирішили зібрати для вас віршовані привітання з Медовим спасом українською та російською мовами.
Християнське свято Медовий спас відзначають 14 серпня. Це перший з трьох спасів. Яблучний спас буде 19 серпня, а 29 серпня – Горіховий спас.
Факти ICTV зібрали віршовані привітання з Медовим спасом українською та російською мовами.
До речі, Медовий спас ще називають Спас на воді, Маковий спас або Маковій.
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З Медовим Спасоми привітати хочу,
нехай в оселю сонечко ввійде!
Хай родяться врожаї Вам кожного року
а лихо й біда Вашу хату мине!
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Медовий Спас – серпневе свято,
Час збирати врожаї,
Янтарем вирує літо,
Щастя, й миру зичу всім!
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У церкві люди славлять Бога,
Моляться з душею!
Баночку святого меду
Віднесуть з собою. Підіймімо молитву Богу
За багатий урожай!
Нехай вкаже нам дорогу
В свій квітучий рай!
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В церкві людно – Спас сьогодні,
Серпневий мед поспів!
Літо тане з кожним днем,
Ось й врожай дозрів!
Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,
миру бажаю й добра,
Хай буде радісно, світла і сонця,
Хай нам забудеться слово війна.
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