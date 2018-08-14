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Привітання з Медовим спасом 2018

Факти ICTV вирішили зібрати для вас віршовані привітання з Медовим спасом українською та російською мовами.

Християнське свято Медовий спас відзначають 14 серпня. Це перший з трьох спасів. Яблучний спас буде 19 серпня, а 29 серпня –  Горіховий спас.

Факти ICTV зібрали віршовані привітання з Медовим спасом українською та російською мовами.

До речі, Медовий спас ще називають Спас на воді, Маковий спас або Маковій.

***

З Медовим Спасоми привітати хочу,

нехай в оселю сонечко ввійде!

Хай родяться врожаї  Вам кожного року

а лихо й біда Вашу хату мине!

***

Медовий Спас – серпневе свято,

Час збирати врожаї,

Янтарем вирує літо,

Щастя, й миру зичу всім!

***

У церкві люди славлять Бога,

Моляться з душею!

Баночку святого меду

Віднесуть з собою. Підіймімо молитву Богу

За багатий урожай!

Нехай вкаже нам дорогу

В свій квітучий рай!

***

В церкві людно – Спас сьогодні,

Серпневий мед поспів!

Літо тане з кожним днем,

Ось й врожай дозрів!

 Зі Спасом Медовим вітаю від сердця,

миру бажаю й добра,

Хай буде радісно, світла і сонця,

Хай нам забудеться слово війна.

Читайте: Медовий Спас: що ви знаєте про традиції свята – ТЕСТ

До слова, ми ще писали про традиції та історію Медового Спасу.

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