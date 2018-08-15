День археолога 2018 – найкращі СМС-привітання

Сьогодні в Україні святкують День археолога, який з’явився за часів Трипільської експедиції.

Появу свята пов’язують з Трипільської експедицією та її керівником Тетяною Пассек, День народження якої припадає на 15 серпня.

Оскільки ця експедиція стала справжньою кузнею кадрів, то її учасники рознесли традицію по країні.

Однак існує й інша історія походження свята. У 1947 році археологи Волго-Донської експедиції під керівництвом Бориса Міхліна відзначили перебування на розкопках, після чого це стала робити кожна група.

6 серпня 2008 року, в Україні указом президента свято зробили офіційним і тепер відзначають щорічно.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання для всіх археологів України.

Для вас цінна найменша знахідка,

З неї ви дізнаєтесь побут і звичаї.

Працюєте терпляче і охоче,

Щоб дізнатися правду про минуле.

Цікавих вам розкопок

і знахідок небанальних,

з вашим святом, хлопці,

бути як ви – нетривіально!

***

Археологи, вам подяку

ми висловити всі тут хочемо…

Досягаючи епохи глибин,

пізнаєте ви унікальність

тих часів, того побуту, і з ним

діалог ви заводите важливий,

лопат не боячись і паперової роботи.

***

Надра нашої матінки землі,

Вам відкриваються легко і просто,

Ключик до невідомого ви змогли відкопати,

Уламки древньої цивілізації ви шукаєте.

З днем археолога сьогодні вітаємо,

Нових скарбів знайти побільше вам бажаємо,

Нехай удача супроводжує вас завжди,

Нехай прихильною буде до вас доля.

***

Археолог – професія романтиків,

Цікава вона і принадна,

Адже не кожному дано в надрах землі копатися,

А знайшовши там скарб, спокійно від нього відмовитися.

Сьогодні свято ваше, прийміть привітання,

Нехай робота приносить вам натхнення,

Живіть в здоров’ї багато років,

Образ не знайте в житті ніколи.

***

Для археологів свято, не застілля,

А рідкісна знахідка старовини,

Наполегливо поставленої мети домагаються,

Таємниці минулого розкривають нам вони.

Ми бажаємо вам цікавих знахідок,

Великої удачі, радості, добра,

Нехай таємне стає відомим,

Нехай вам фортуна посміхається завжди.

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До слова, в Єгипті під час розкопок у пірамідальному комплексі Саккара італійські археологи знайшли твердий сир віком понад 3200 років.