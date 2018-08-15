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Гороскоп на сьогодні, 15 серпня

До кінця тижня варто уважно ставитися до здоров’я, за можливості не перенапружуватися, прислухатися до свого тіла.

Гороскоп

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.

У першій половині дня, 15 серпня, сприятливо відвідати салон краси і спа-процедури, зробити щось приємне для свого тіла, оздоровлення і розслаблення.

День бажано присвятити легким справам, що наповнюють енергією, а усе, що віднімає сили і настрій – відкласти.

Добре піде навчання, особливо якщо ви давно відкладали почати черговий курс – саме час приступити до нього.

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Бажано берегти нервову систему і у спілкуванні використовувати гумор.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання волосся.

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