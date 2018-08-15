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Індія відправить власну місію в космос

Індія до 2022 року відправить в космос свою першу власну пілотовану місію.

– Делі завжди розвивав космічні дослідження, але ми вирішили, що до 2022 року, коли незалежності країни виповниться 75 років, син або дочка Індії відправляться в космос з індійським прапором в руках, – підкреслив глава держави, президент країни Нарендра Моді, передає телеканал NDTV.

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Зазначимо, що раніше власні пілотовані місії в космос направляли СРСР, США, а також КНР.

Раніше Факти ICTV писали, що NASA успішно запустила зонд Parker Solar Probe, який вперше в історії рукотворних космічних апаратів увійде в атмосферу Сонця.

Фото: dreamstime.

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