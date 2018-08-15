Конфлікт поколінь чи непоінформованість? Як зрозуміти і подружитися з мілленіалами

Чому мілленіали люблять знижки, приймати рішення та, що їх може умотивувати дізналися Факти ICTV.

Конфлікт поколінь – це вічна тема, з якою кожен із нас стикається на кожному кроці. Так у чому ж проблема? Чому люди різного віку не можуть порозумітися? У цьому питанні нам допомогла розібратися спеціаліст із соціальної педагогіки та учасниця проекту Нові лідери Валентина Ведровська.

У чому особливість мілленіалів

– Ключова відмінність, яку я бачу – це мотивація. У старшого покоління, народженого за радянських часів, діє мотивація уникнення. Тобто, якщо вони й роблять, то заради уникнення голоду, бідності, покарання, тощо. А от молоде покоління мотивують нові досягнення, успіхи, – зазначає експерт.

Дійсно молоде покоління більше цікавлять можливості. Молодь у всьому хоче бачити перспективу.

Друга особливість – визначення авторитетів. Сучасній молоді недостатньо бути старшого віку, аби завоювати авторитет. Мілленіал має чітко розуміти, за які досягнення він має шанувати ту чи іншу людину.

– Причина криється у тому, що підлітки люблять ставити питання навіщо. Їм потрібно зрозуміти, що це справді є крутий фахівець, от тоді вони буду вас поважати, – підкреслює Ведровська.

Варто взяти до уваги той факт, що одне і теж покоління може доволі сильно різнитися залежно від географічного положення. Якщо у великих містах ця тенденція швидко набирає обертів, то у сільській місцевості йде певне відставання. Це пов’язано з тим, що там зв’язок поколінь сильніший.

Битва поколінь

Різні системи мислення, цінностей та мотивація – це лише частина того, що відрізняє старше покоління від молоді.

– Старше покоління має нарешті усвідомити, що для мілленіалів важливим фактором є свобода вибору. Не потрібно боятися молоді давати можливість приймати рішення.

Молоді важливо почути навіщо їм варто робити ту чи іншу справу, а старшим людям достатньо почути “варто робити так”, – зазначає Валентина Ведровська.

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Тому мілленіалам потрібно запастися терпінням та з повагою пояснити свої погляди та позиції старшим, а останні мають навчитися прислуховуватися до думки молоді та правильно для них формулювати перспективи.

Як утримати мілленіалів в Україні

Для сучасної молоді важливо знати та усвідомлювати той факт, що в їх країні існують великі перспективи для реалізації.

Однак, якщо такої платформи немає, то молоді, розумні та активні люди просто їдуть геть.

– Ми маємо створити цілий перелік умов, аби зупинити відтік мізків з країни. По-перше, з дитинства людина прив’язується емоційно до землі, на якій живе. Тобто змалечку давати можливість людині реалізуватися у громаді. Дитина має бути активним її членом, приймати рішення та вкладати свої зусилля у її розвиток. Так у людини формується відповідальність та емоційна залежність від місця, у якому вона проживає, – розповідає спеціаліст із соціальної педагогіки.

Крім, цього ми маємо створити такі умови життя для людини, аби вона бачила можливості та перспективи життя в Україні.

Чому не всі можуть стати мілленіалом

Діти сироти або позбавленні батьківського піклування, які змушенні рости в інтернатах майже на 10 років відстають від своїх ровесників. Це зумовлено тим, що вони не мають можливостей такої соціальної адаптації, інформування та виховання.

Особливо це стосується дітей з обмеженими можливостями, які виховуються у соціальних інтернатах.

Наприклад, діти з вадами слуху. Вони живуть до 18 років у резервації, де для них створено максимально сприятливі умови, всі розуміють мову жестів. Однак, як тільки вони потраплять у реальних світ, то зтикаються з повним непорозумінням, як з боку свого покоління, так і старшого.

Таким чином можна визначити, ще один критерій для здорового суспільства – це інклюзивна освіта. Тобто, аби всі діти навчалися разом та могли створювати з дитинства зручний та комфортний для всіх соціум.

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Фото: dreamstime.