На берег Камчатки винесло величезного волохатого монстра

Жителі Камчатки знайшли на узбережжі залишки незвичної, на перший погляд, волохатої істоти.

Про знахідку написала на своїй сторінці у Facebook Світлана Дяденко. Жінка зазначила, що істоту прибило до берега після сильного шторму неподалік від села Пахача Олюторского району. За її словами, вона “вкрита шерстю трубчастого виду”. Дяденко припустила, що це якась “древня істота”.

Коментатори не розділили її думки і зазначили, що, швидше за все, жінка знайшла глобстер – невідому органічну масу, яку виносить на берег водойм. Найчастіше це напіврозкладені залишки китів або акул.

Вчені схиляються до версії, що на берег викинуло залишки кита.

– Під впливом моря, часу і різних тварин, від найдрібніших до великих, кит часто набуває химерних форм. Це тільки частина кита, не цілий екземпляр, – кажуть вони.

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До речі, у США в одному з озер зняли дивну істоту з довгим хвостом і людськими руками.Ї

ФОТО, ВІДЕО: Светлана Дяденко/Facebook