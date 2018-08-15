Погода в Україні на сьогодні, 15 серпня (КАРТА)

Погода в Україні практично в усіх регіонах України буде теплою і без опадів. Дощі синоптики обіцяють лише західним областям.

Прогноз погоди на сьогодні дає Укргідрометцентр.

Жителям північних областей синоптики обіцяють теплу, сонячну погоду. Термометр покаже +30 … +33 градусів вдень, а вночі +16 … +19 градусів.

На Півдні України теж буде дуже тепло. Вдень температура повітря складе +31 … +36 градусів, а вночі +18 … +22 градуси. Вітер південно-східний 5-10 м / с.

Рясні опади прогнозують західним областям. Синоптики обіцяють сильні дощі. Стовпчик термометра покаже +23 … +29 градусів вдень і + 16 … + 19 градусів вночі.

А ось на Сході України опади не очікуються. Погода буде теплою і малохмарною. Вдень температура повітря буде +30 … +34 градуси, а вночі +17… +22 градусів. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

У центральному регіоні буде жарко. Удень термометр покаже 30 … 34 градусів зі знаком “+”, а вночі – 17…20 градусів тепла.

Жителям Києва варто готуватися до спекотної похмурій погоді. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря складе +31 … +33 градусів вдень і + 18 … +20 градусів вночі.

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Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.