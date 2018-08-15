У Києві відкрили арт-кафе з сексуально-освітньою спрямованістю, де обслуговують клієнтів напівоголені офіціанти.
Про це пише Інформатор.
Серед ключових особливостей закладу: романтична музика, сексуальні назви страв та картини сексуальної тематики на стінах.
Крім того, інтимну атмосферу створюють приглушене світло і свічки.
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Головною фішкою закладу є напівоголені офіціанти. Щовівторка з 11.00 дівчина-офіціантка топлес подає гостям каву. Пізніше до неї також повинен приєднатися чоловік, який працюватиме з голим торсом.
По середах в кафе проходять бранчі з сексологами, на яких відвідувачі можуть обговорити сексуальні теми з професіоналом.
Сексуально-освітньо: у Києві відкрили кафе з напівоголеними офіціантами (18+) / 9 фотографий
До речі, у минулому році в Уцуномії (Японія) відкрився ресторан Каябуки, в якому клієнтів обслуговують макаки замість офіціантів.
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