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Сексуально-освітньо: у Києві відкрили кафе з напівоголеними офіціантами (18+)

У Києві відкрили арт-кафе з сексуально-освітньою спрямованістю, де обслуговують клієнтів напівоголені офіціанти.

Про це пише Інформатор.

Серед ключових особливостей закладу: романтична музика, сексуальні назви страв та картини сексуальної тематики на стінах.

Крім того, інтимну атмосферу створюють приглушене світло і свічки.

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Головною фішкою закладу є напівоголені офіціанти. Щовівторка з 11.00 дівчина-офіціантка топлес подає гостям каву. Пізніше до неї також повинен приєднатися чоловік, який працюватиме з голим торсом.

По середах в кафе проходять бранчі з сексологами, на яких відвідувачі можуть обговорити сексуальні теми з професіоналом.

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Сексуально-освітньо: у Києві відкрили кафе з напівоголеними офіціантами (18+) / 9 фотографий

До речі, у минулому році в Уцуномії (Японія) відкрився ресторан Каябуки, в якому клієнтів обслуговують макаки замість офіціантів.

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