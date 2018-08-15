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Скільки ще кияни дихатимуть формальдегідом – прогноз синоптиків

Високий рівень забруднення повітря у Києві, який реєструється ще з початку цього місяця, збережеться до 16 серпня.

– З 4 серпня у м. Києві продовжують спостерігатися метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря. Такі метеорологічні умови (денна висока температура, слабкий вітер та нічні затримуючі шари повітря) утримаються у Києві до 16 серпня, – повідомляє прес-служба ДСНС України із посиланням на Укргідрометцентр.

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За даними постів спостереження ЦГО ім. Бориса Срезневського, 13-14 серпня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація), в районах: площ Бессарабської та Деміївської; вулиці Довженка та проспекту Перемоги. Рівень забруднення формальдегідом досяг 5 – 7,7  середньодобових ГДК, в районах:  вулиць Попудренка, Довженка, Каунаської; проспектів Оболонського та Перемоги; бульвару Л.Українки; площ Бессарабської та Деміївської.

Раніше Факти ICTV писали, що протягом тижня в Україні очікується переважно суха та спекотна погода. Лише на захід та північ із середи повернуться дощі.

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