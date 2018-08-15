Українка переїхала жити до Індії та показала, чому пошкодувала

Українка, що переїхала жити до Індії, розповіла про справжнє життя країни, яке не показують у фільмах.

Українка Ангеліна з Мелітополя поїхала в Індію працювати, але доля вирішила, що їй варто пов’язати життя з цією країною. Дівчина розказала про жахи, які їй довелося побачити в індійській столиці Нью-Делі: про вулиці, які схожі на звалище, про людей, яким немає де жити, і про дітей, які вимушені жебракувати.

Про це йдеться у сюжеті Ранку у великому місті.

Найвідоміші фільми про танці і кохання, жінки в яскравому одязі, смачний чай, слони та неймовірна природа – цим відома і прекрасна Індія. Але Ангеліні довелося зіштовхнутися і з іншими особливостями цієї країни, які теж можуть вразити. Українку, наприклад, дуже вразила місцева контрастність.

Деякі вулиці чисті, з гарними домами та дорогими автівками. Але варто тільки вийти за ворота елітного району – і ситуація геть інша. Чимало людей живуть просто на вулиці, тут же миються і навіть справляють нужду. Зрозуміло, що запах тут стоїть – огидний.

А найстрашніше, що в таких умовах живуть діти. Майже щодня Ангеліна бачить на індійських вулицях безпритульних хлопчиків і дівчаток, і вже навіть перестала цьому дивуватися.

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Ангеліна запевняє, що не завжди цей спосіб життя обумовлений бідністю. Мовляв, деякі жебраки можуть жити нормально, але вони цього не хочуть. Чи то звичка, чи то непогана і легка можливість заробити.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, потужний ураган в Індії у червні забрав щонайменше життя 30 осіб.