Яблучний Спас: традиції та історія свята

19 серпня відзначається велике свято – Яблучний Спас, Другий Спас або, як його ще називають, Спас на горі, Середній Спас, Преображення або Преображення Господнє.

Вважається, що з настанням Яблучного Спаса закінчується літо і приходить пора осені. Після цього свята дійсно стає прохолодно.

Як і у випадку з Медовим Спасом, до настання якого не можна їсти мед, до Яблучного Спаса небажано їсти яблука. Зате у свято – скільки завгодно.

Традиційно у цей день треба святити яблука, а після обов’язково слід віднести кілька штук на могили родичів.

Можна святити плоди і фрукти нового врожаю, мед, хлібне колосся. Такі колоски і насіння зберігають до наступної сівби.

Також на Яблучний Спас готують пісні страви, в яких основним інгредієнтом є яблука.

Раніше до свята відбувався “обряд засівання полів”: на прохання господарів священик кропив зорану землю свяченою водою. Цей обряд означав початок засіву.

Прикмети на Яблучний Спас

Який Другий Спас, такий і січень.

Який день на Другий Спас, така і Покрова.

Сухий день віщує суху осінь, мокрий – дощову, а ясний – сувору зиму.

До Другого Спаса не їдять ніяких плодів, крім огірків.

Історія свята

У свята є інша назва – Спас на горі.

Згідно з переказами, одного разу Ісус Христос з трьома своїми учнями піднявся на гору під назвою Фавор. Як тільки дістався він самої вершини і безпосередньо зійшов на неї, змінився на краще. Неймовірною білизною засяяло його вбрання, і обличчя його також засяяло. І саме звідси з’явилося ще одне свято – Преображення Господнє. Воно завжди нагадує віруючим про духовне очищення і вдосконалення.

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