Як правильно обрати шкільний рюкзак – 10 порад

Як обрати шкільний рюкзак? На що варто звернути увагу та як не розгубитися в асортименті різноманітних моделей? Факти ICTV зібрали корисні поради, які допоможуть обрати надійну, зручну та стильну шкільну сумку.

Напередодні початку шкільного сезону вибір рюкзака постає особливо гостро. Підхід до вибору шкільної сумки у батьків і самих дітей абсолютно різний.

Якщо дорослі орієнтуються на якість, зручність і безпеку рюкзака, то школярі в першу чергу звертають увагу на його зовнішній вигляд.

Аби обрати хороший шкільний рюкзак, спеціалісти радять звернути увагу на такі фактори:

Ортопедична спинка. Моделі з жорстким каркасом і рельєфними вигинами сприяють формуванню правильної постави, знижують тиск на хребет і мінімізують ризик розвитку сколіозу в дитини.

Дно. Краще обирати рюкзак із твердим дном. Така сумка не провисатиме під вагою книг і не тиснутиме на поперек дитини.

Лямки. Повинні бути широкими та в міру м’якими, а також легко регулюватися за довжиною. Особливу увагу зверніть на те, щоб лямки не врізалися у плечі та не зісковзували при ходьбі.

Ручка. Краще обирати рюкзак з ергономічною ручкою. Вона не буде врізатися в долоню дитини та зробить носіння рюкзака в руці зручнішим.

Вага. Навіть якщо рюкзак оснащений широкими лямками та ортопедичною спинкою, класти в нього більше 10% ваги дитини хірурги та ортопеди не рекомендують. За нормами, вага наповненої сумки не повинна перевищувати 1,5 кг.

Розмір. Ширина рюкзака не повинна перевищувати розмір плечей першокласника. Також не варто обирати модель, яка опускається нижче талії дитини.

Місткість. Шкільний рюкзак повинен мати як мінімум два великих містких відділення для підручників і зошитів, а також бічні (сітчасті) кишені для пляшечок із водою, соку та їжі.

Безпека. Наявність на рюкзаку світловідбивних нашивок і знаків робить першокласника помітним на дорозі в темний час доби.

Комплектація. Рюкзаки для школярів часто продають із додатковими комплектуючими, однак вони не мають стати вирішальним фактором під час вибору сумки.

Зовнішній вигляд. Нехтувати побажаннями майбутнього господаря рюкзака не варто. Ходити з сумкою доведеться саме школяру, тож рюкзак повинен влаштовувати дитину за формою, малюнком і стилем.

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Асортимент шкільних рюкзаків дуже багатий, тому обрати можна, орієнтуючись на різну цінову політику та враховуючи різні уподобання. В інтернет-магазинах ціна стартує від 300 грн. до 3 тис. грн.





















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Фото: Rozetka, Derby