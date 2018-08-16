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Гороскоп на сьогодні, 16 серпня

Сьогоднішній день підходить для спокійної розміреної діяльності, зірки радять не перенапружуватися.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.

Всі справи, що віднімають сили і енергію, краще відкласти на наступний тиждень.

Зараз бажано більше відпочивати.

Сьогодні рекомендується займатися творчістю заради задоволення і розслаблення, наводити красу і затишок.

Принесе користь спілкування в невеликому колі однодумців.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 13 по 19 серпня

Факти ICTV також підготували гороскоп на серпень 2018 для представників усіх знаків зодіаку.

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