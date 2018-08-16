Кінець світу 16 серпня: астроном розповів про судний день для Землі

Теорія про зіткнення містичної планети Нібіру із Землею, що призведе до кінця світу 16 серпня, є маячнею, переконаний астроном.

Про це кандидат фізико-математичних наук, астроном Олексій Переход розповів Обозревателю.

– Це не так, що виглянув у віконце – а вона (Планета. – Ред.) летить. Космос постійно вивчається і перебуває під наглядом. Велике, масивне тіло не може виникнути з нічого.

От коли з’являється комета, її бачать заздалегідь, а це дуже маленький космічний об’єкт, який фіксують за блиском, який він відображає, – зауважив він.

Читайте: Кінець світу! Google-перекладач показав апокаліпсис

За словами науковця, відбивна здатність цілої планети значно вища, ніж у комети. Тому не помітити, як вона летить до Землі, неможливо.

– Якби це було правдою хоча б на тисячну частину, то це було б скрізь відомо. Якщо Нібіру десь і є, то дуже далеко, – переконує Переход.