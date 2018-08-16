Як різні знаки зодіаку реагують на неприємних людей

Знаки зодіаку по-різному реагують на людей, які їм не подобаються чи не вселяють довіри. Як поводиться зазвичай кожен знак по відношенню до таких людей.

Як поводяться знаки зодіаку з неприємними для них людьми.

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Овни

Овни не можуть бути ввічливими або навіть терпимими з людьми, яких ненавидять, тому їм слід триматися від них подалі.

Овни, насправді, навіть не намагаються уникати таких людей, тому що вважають, що їх соціальне життя не повинне страждати тільки тому, що вони можуть зіткнутися з тим, кого ненавидять.

Тельці

Тельці відмінно контролюють свої емоції, коли знаходяться поруч з тими, хто їх дратує – вони просто ігнорують цю людину і прекрасно з цим справляються!

Можливо раніше вони навіть дружили з нею, але зараз її для Тельців просто не існує.

Близнюки

Близнюки можуть не помічати того, до кого вони відчувають неприязнь.

Однак, вони не такі прості, як здаються.

Іноді Близнюкам потрапляє віжка під хвіст, і вони не можуть втриматися від задоволення, їдко коментуючи фото людини, яка їм не подобається, у соціальних мережах.

Раки

Ракам не особливо подобається вживати слово “ненависть”, але іноді це хороший спосіб описати те, як вони до когось ставляться.

Коли людям цього знака необхідно перебувати поруч з кимось, кого вони терпіти не можуть, то, швидше за все, вони триматимуть все в собі, сподіваючись, що незабаром це почуття пройде.

Леви

Якщо Левам належить провести якийсь час в компанії людини, яка їх дратує, вони стануть всіляко натякати про це у Twitter або Instagram, прекрасно знаючи про те, що людина стежить за ними у соціальних мережах.

В обличчя вони нічого поганого говорити не будуть, але натякати про свою антипатію “за кадром” – запросто.

Діви

У Дів немає часу ненавидіти людей, для них це просто марна трата часу.

Адже вони можуть витратити цей час на себе або на щось більш продуктивне.

Якщо Діві необхідно перебувати поруч з людиною, якого вона не виносить, то вона просто прикидається, що його немає.

Терези

Терези ненавидять драми і конфлікти, але бувають випадки, коли вони просто не можуть цього уникнути.

Всякий раз, коли вони знаходяться поруч з неприємною людиною, вони нападають на неї.

Терезам не важко сказати щось різке, а потім встати і піти, не давши супротивникові і слова вимовити у своє виправдання.

Скорпіони

У Скорпіона чимало тих, кого він не виносить.

Однак, якщо Скорпіон когось дійсно ненавидить, то він скаже про це.

Йому абсолютно не складно озвучити свою неприязнь, а потім спокійнісінько піти, залишивши опонента у шоці.

Стрільці

Стрільці не люблять почуття ненависті, тому що, як їм здається, це затьмарює їхнє життя.

Вони знають, що весь їх час і енергія будуть даремно спалюватися на це непродуктивне і негативне відчуття.

Якщо Стрільці знаходяться в компанії такої людини, то вони її просто терплять і чекають моменту, коли зможуть піти.

Козероги

Козероги не проти “очної ставки”, і вони завжди стоятимуть за справедливість.

Якщо Козеріг відчуває, що людина йому не подобається, він виразно скаже її про це.

Якщо вже цей знак когось і ненавидить, то вважає за краще бути чесним і відвертим.

Водолії

Коли Водолії знаходяться поруч з тим, кого вони не люблять, м’яко кажучи, то тон їхнього голосу скаже багато про що.

Водолій може вести себе нервово і роздратовано, а на його обличчі напевно буде багато незадоволених гримас, але він завжди буде тримати свої думки при собі.

Риби

Коли Риби змушені мати справу з тією людиною, яку вони на дух не переносять, вони дуже милі з нею і навіть широко посміхаються.

Вони типові дипломати і просто не можуть змусити себе бути прямолінійними і завершити спілкування.