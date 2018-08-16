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Як збирають космічний корабель Маска – фото Crew Dragon без обшивки

Dragon-2 буде виводитися на орбіту ракетою Falcon 9 зі стартового комплексу в Космічному центрі Кеннеді на території мису Канаверал у штаті Флорида.

Як виглядає ще не покрита обшивкою жила капсула створеного приватною компанією SpaceX космічного корабля Crew Dragon, який возитиме астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад, показала у себе в Instagram фотограф Пауліна Акалін.

– У чистому приміщенні в штаб-квартирі SpaceX завершується створення Crew Dragon, – підписала вона знімок.

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Перший пілотований політ у цій капсулі заплановано компанією мільярдера Ілона Маска і аерокосмічним управлінням США на квітень 2019 року.

Нагадаємо, ракета Falcon 9 вивела на орбіту комунікаційний супутник Telstar 19 Vantage, вага якого 7 тонн.

Фото: SpaceX

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