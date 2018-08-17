12 дат Апокаліпсису

Вчора, 16 серпня, Земля повинна була зіткнутися з навколосонячною кометою. Факти ICTV вирішили розібратися, що ховається за цими псевдопророцтвами та чого чекати у майбутньому.

Нездійснені прогнози

В цілому кінець світу пророкували близько сто разів. Але, як відомо, жодне з пророцтв не збулося.

Виявляється, що апокаліпсис почали прогнозувати ще у I столітті до н. е. Тоді члени Кумранської громади, що існувала у Палестині, вважали це подією найближчого майбутнього.

Пізніше кінець світу передбачив єпископ і учитель церкви Іларій Піктавійський. За його словами, він повинен був настати у 365 році.

На 6 квітня 793 року прогнозували Друге пришестя Христа. Цю подію, очікувану в усіх християнських конфесіях, передбачив іспанський чернець.

Починаючи з 1000-х років пророцтва кінця світу стали постійною справою. Передбачали і Друге пришестя Христа (1033), і велику повінь у 1736 році, і супермісяць (збіг нового місяця і повного місяця з перигеєю – момент найбільшого зближення Землі і Місяця) у 1795 році, і потужний зоряний дощ у 1833 році.

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Мені байдуже 11%, 107 votes 107 votes 11% 11%

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Але справжній бум стався у 1999 році. У цей період апокаліпсис передбачали аж 13 разів! Справа в тому, що безліч пророків стверджувало -люди помруть в цьому році через перевернуте Число звіра – 666. Теж саме було і 6 червня 2006 року – 6.06.06.

2000 рік також виявився врожайним на апокаліпсиси. Згідно з пророцтвами людство повинно було померти 7 разів!

Тоді передрікали і зіткнення Землі з астероїдом, появу другого Місяця, і навіть “комп’ютерний кінець світу”.

Взагалі, починаючи з 2000-х років, апокаліпсис прогнозують щороку. Але, напевно, найбільше люди вірили в останній день всього людства 21 грудня 2012 року.

Такий результат дізналися з календаря Майя. За хронологією Майя, сучасна епоха почалася 13 серпня 3114 року до н. е. і повинна була завершитися 21 (або 23) грудня 2012 року.

У переддень навіть зняли фільм 2012, режисер Роланд Еммеріх. Але очікування не збулися і життя на планеті Земля продовжилося.

Однією з останніх дат апокаліпсису стало 23 вересня 2017 року. Тоді, за словами американського нумеролога Девіда Міда, Земля повинна була зіткнутися з планетою Х, яка також відома як Нібіру. Але і цього не сталося.

Як станеться апокаліпсис

Парад планет

Відповідно до цієї популярної гіпотези, основні планети Сонячної системи опиняться по одну сторону від Сонця і візуально розташуються в одному секторі поблизу один одного. Це астрономічне явище відбувається кілька разів на століття.

Можливість такої події не має наукового підтвердження, але теоретично потужне випромінювання, досягнувши Землі, здатне вивести з ладу електронні прилади, супутники, радіостанції, системи мобільного зв’язку та інші високотехнологічні системи.

Магнітна катастрофа

Ще один популярний сценарій – зрушення полюсів магнітного поля Землі. Відповідно до теорії магнітне поле Землі в цей період ослабне і перестане захищати від шкідливого космічного випромінювання, а значить, всім живим організмам на планеті загрожує вимирання.

Явище з наукової точки зору дуже ймовірне: імовірно, південний і північний магнітні полюси вже мінялися місцями 780 тис. років тому.

За деякими даними, наступна інверсія повинна відбутися не пізніше 2021 року і підтвердженням того, що процес йде повним ходом, дослідники вважають дивні процеси, що відбуваються у світі тварин: нібито саме через зсув магнітного поля викидаються на берег кити, збиваються з шляху перелітні птахи і безслідно зникають рої бджіл.

Удар зверху

Улюблений Голлівудом сценарій з падінням метеорита не дає спокою фаталістам. Вони не втомлюються нагадувати, що 65 млн років тому саме гігантський метеорит покінчив з динозаврами. Наступний такий інцидент може поховати все людство.

Інше питання, що жоден з безлічі спрямованих у навколоземний простір телескопів не підтверджує факту наближення будь-якого об’єкта, здатного завдати хоч якоїсь серйозної шкоди. Поки астрономам не вдалося виявити і міфічну планету Нібіру, ​​зіткнення з якою також фігурує в багатьох апокаліптичних сценаріях.

Божественна теорія

Кожна велика світова релігія в тому чи іншому вигляді передбачає кінець світу

Якщо врахувати, що на планеті 51% людей називають себе віруючими і стільки ж вірять у загробне життя, саме релігійні версії апокаліпсису можна вважати найпопулярнішими.

Коран говорить про бурі і землетруси, Біблія – ​​про моря, що перетворються у кров, і нашестя скорпіонів. В іудаїзмі страшному суду передуватимуть тьма, потоп і кам’яний град.

Психози людей

Згідно зі статистикою пошукача Google, запит 21 декабря 2012 – був одним з найпопулярніших серед користувачів інтернету.

У китайській провінції Сичуань люди в паніці скуповували свічки. У Росії та Україні того року зросли продажі консервів і сірників.

Влада французького департаменту Лангедок-Руссільон готувалася до напливу вірять в апокаліпсис до Піку Бюгараш в Піренеях. За чутками, присутніх на горі людей врятують інопланетяни.

Апокаліпсис як поп-культура

Давній інтерес людства до апокаліпсису очевидний в масовій культурі.

Зображення глобальних катастроф у фільмах 2012, Армагеддон і Післязавтра збирало повні кінотеатри. У світі було продано, за деяких даними, понад 70 млн екземплярів романів з постапокаліптичній серії Залишені.

З початку цивілізації люди часто були охоплені упевненістю, що ось-ось станеться кінець світу.

Прогнози на майбутнє

Після провалу 23 вересня апокаліпсис перенесли на 15 жовтня 2017 року. Прогноз базувався скоріше на символізмі дат, ніж на наукових теоріях. Але і він виявився пустушкою. 16 серпня 2018 року до Землі повинна була наблизитися, а, можливо, навіть зіткнутися зелена комета неймовірний Халк. Її також пов’язували з планетою Нібіру з легенд і міфів. Але багато астрономів напередодні цієї дати висловили думку, що це маячня.

– Це не так, що виглянув у віконце – а вона (планета. – Ред.) летить. Космос постійно вивчається і перебуває під наглядом. Велике, масивне тіло не може виникнути з нічого. Якби це було правдою хоча б на тисячну частину, то це було б скрізь відомо. Якщо Нібіру десь і є, то дуже далеко, – переконує астроном Олексій Переход.

І це не дивно, адже чого лише варта згадка про розміри комети. Астрономи-фантазери запевняли, що вона перевищує Юпітер удвічі! А тепер подивіться на картинку нижче. Хіба може таке гігантське тіло залишатися непомітним?

Крім цього є ще як мінімум 11 прогнозів апокаліпсису на майбутнє. Одним з таких є вимирання всього живого через підвищення вмісту вуглецю. Це, на думку професора геофізики Массачусетського технологічного інституту Деніела Ротмана, відбудеться в 2100 році.

У пророцтвах також фігурують такі дати – 2036 рік (зіткнення з астероїдом Апофіс 99942), 2242 (кінець сонця), 3797 рік (точна дата апокаліпсису, названа Нострадамусом в одному з його послань).

Чи буде кінець світу?

Безумовно, всіх хвилює одне питання: “Буде чи ні?”

Теоретично таке можливо, адже наша планета являє собою, по суті, зірку, а у небесних тіл є певний термін придатності, однак ніхто не знає точної дати подібної події. Варто сказати про те, що останнім часом вчені часто почали обговорювати те, що ця подія стрімко наближається, але визначити дату практично неможливо.

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До речі, група вчених провела дослідження і довела, що душа-таки існує.