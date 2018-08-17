Гороскоп на сьогодні, 17 серпня

Гороскоп на сьогодні прогнозує, що важливих справ на цей день призначати не варто.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.

Сонце змінює знак, і якщо ви любите проводити ранкові години в активному фізичному навантаженні, то сьогодні є сенс його зменшити. Бажано проявляти уважність у поїздках і за кермом.

Добре займатися творчістю, особливо вдалими будуть музичні заняття, наприклад, спів.

Сьогодні слова особливо вагомі, тому важливо стежити за тим, що говорите, тим більше якщо це має емоційний посил. Молитви, мантри, поводження з проханнями будуть також посилені.

Спори доречно переводити в жарт, а краще відмовлятися від будь-якого конфлікту. Якщо виявляються складні ситуації з авторитетними особами, батьком або начальством, то бажано виявити повагу і пошану.

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