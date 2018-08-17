Куди піти на вихідних у Києві: 5 подій вікенду

Добре попрацювавши на цьому тижні, необхідно добре відпочити і розважитися у ці вихідні.

На цих вихідних кияни можуть сходити на чудовий концерт ісландців Kiasmos або подивитися еротичну мелодраму.

Також радимо відвідати Планетарій і послухати класику.

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Якщо ви ще не впевнені в тому, чим саме зайнятись у вільний час — цей перелік для вас. Факти ICTV вибрали найцікавіші заходи, що чекають на Київ найближчим часом.

Білі Ночі

Фото: Facebook

Арт-завод Платформа

17-18 серпня

Вартість квитків: 400-549 грн

Придбати квитки можна тут

Грандіозна вечірка, що проходить під гаслом Ніч яскравіша за день! вже традиційно скликає всіх для відриву і танців! Білі Ночі кілька років поспіль, двічі на рік дарують можливість відчути смак літа на повну. 17 та 18 серпня на Арт-заводі Платформа понад 100 артистів, що виконуватимуть музику у найрізноманітніших жанрах і стилях, спонукатимуть до рухів людей на п’яти танцювальних майданчиках, не даючи зупинятись цілу ніч. Для тих, хто все ж захоче відновити сили, свої шедеври готуватимуть кухарі з Ulichnaya Eda, а спеціально облаштовані чілаут-зони дадуть змогу відпустити втому.

Підпільний Стендап. Fresh blood

Фото: Facebook

Heaven

17 серпня; 20.00

Вартість квитків: 100-200 грн

Придбати квитки можна тут

На сцені столичного Heaven Підпільний Стендап готується презентувати свій новий формат — Fresh blood. Нові гумористи, із новим, свіжим поглядом, тішитимуть глядачів своєю чесністю, прямолінійністю та гостротою. Їх жарти не знають меж, для них немає заборонених тем, вони непідвладні цензурі. Буде цікаво та смішно про все найактуальніше, а також те, про що інші жартувати не наважуються. Гумористи обіцяють, що після шоу ніхто не піде байдужим, навпаки — вони гарантовано збираються вразити кожного, хто завітає на вечір!

Kiasmos

Фото: Facebook

Зелений Театр



18 серпня, 20.00

Вартість квитків: 750 грн

Придбати квитки можна тут

Дует з Ісландії, котрий здобув чималу популярність серед українських поціновувачів електронної музики, вже зовсім скоро виступить для столичної публіки зі сцени Зеленого Театру. Оулавюр Арнальдс та Янус Расмуссен — два дуже не схожі за настроєм артисти, котрі спромоглися створити гармонійне і потужне спільне звучання. Kiasmos грають близько десяти концертів на рік, переважно на фестивалях, тому можливість почути їх живе виконання у Києві варто не пропустити.

Жага

Фото: Facebook

Театр-студія Тисячоліття

18 серпня, 19.00

Вартість квитків: 150 грн

Придбати квитки можна тут

Київський театр-студія запрошує на еротичну мелодраму Жага. В легкій та захопливій манері актори продемонструють історію чоловіка, засліпленого власною хіттю, якого ця жага доведе до повного внутрішнього спустошення, зруйнувавши сімейні стосунки. Чи може бути виправданою така пристрасть? Яка кара чекає на зрадника, і чи прощення з боку дружини досить для того, щоб бути прощеним божественним судом?

Літо на ВДНГ

Фото: Facebook

Вхід вільний

Якщо місто тримає у своїх бетонних лапах, не даючи змоги поїхати далеко на природу, щоб проводити останні літні дні на свіжому повітрі, на допомогу прийде Літо на ВДНГ, де до кінця серпня на 286 гектарах, ви зможете знайти не тільки свіже повітря та прохолодний затінок, а й багато цікавих та корисних розваг для всієї родини. Активний відпочинок та розслаблений чілаут, спорт та ігри, відкритий бар, сад гамаків та багато іншого.

Нагадаємо, 21 червня британська група Jamiroquai виступила у Києві в рамках мультикультурного фестивалю BeLive 2018.