Куди продати старі меблі: сайти і лайфхаки

Як і де продати старі меблі, яку ціну можна призначити і які сайти краще використовувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як правильно продати старий мотлох

Старі меблі не обов’язково потрібно викидати. Їх можна продати і дуже навіть вигідно.

Не всі можуть собі дозволити нове, багато сімей шукають дешеві і старі меблі. Не варто забувати і про творчих людей, яким такі меблі потрібні для роботи у сфері мистецтва.

Крім того, є безліч колекціонерів, які збирають всякий мотлох.

І це стосується не лише меблів. Якщо у вас є стара (нехай навіть неробоча) техніка – її теж можна продати.

Наприклад, старі ПК, монітори, пральні машини, телевізори та іншу побутову техніку з задоволенням купують ремонтні майстерні.

Сума, яку можна виручити за продану стару техніку, може бути дуже різною, залежить від стану речі.

Важливим є те, що саме у вашому приладі зламано, наприклад, за старий монітор з неробочим кінескопом багато грошей не дадуть. Про вартість кожної речі домовляються індивідуально.

Як підібрати ціну

Для того, щоб зрозуміти, яку ціну запросити за свій товар, потрібно промоніторити ринок.

Якщо ваші меблі залишилися у хорошому стані: без подряпин, поломок і слідів від гарячих кухлів, тоді ви можете ставити гідну ціну.

Подивіться, скільки коштують такі нові меблі, віднімайте 40% – це і буде ваша пропозиція.

Якщо ж меблі збереглися не у найкращому вигляді, тоді вам потрібно порівняти ціни на подібні б.в. товари. Там уже подивіться середню ціну за меблі з характерним станом.

Без моніторингу цін ви можете втратити багато грошей, або взагалі не продати товар, якщо поставите занадто високу ціну.

Де продавати

Зареєструйтеся на Olx.ua, Prom.ua та Ria.com. На цих сайтах ви зможете продати будь-які меблі чи інші речі, однак потрібно поставитися до цього з повною відповідальністю.

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Вивозимо за гроші

Можна взяти і просто винести шафу чи старий диван до сміттєвого бака. Але комунальники таке сміття прибирати не повинні. Тоді ваші старі меблі просто розтягнуть бездомні або запасливі городяни.

Якщо у вас вдома багато старих меблів і вони вам абсолютно не потрібні – замовте машину і відвезіть їх на смітник.

Практично будь-яка фірма, яка спеціалізується на вивезенні сміття, зможе надати вам таку послугу.

У середньому сміття вивозять від 150 до 300 грн за годину роботи машини. Окремо доводиться доплачувати за роботу вантажників – від 40 грн/год.

Вивезти самостійно

Недалеко від Києва є кілька місць, де можна залишити сміття. Найзручніше для киян користуватися смітниками:

в урочищі Горбачиха, що біля Подільсько-Воскресенського моста;

на полігоні ТПВ № 5 в селі Підгірці, Обухівський район.

Куди звертатися

Приділіть увагу різним сайтам-барахолкам, сайтам з приватними оголошеннями. Іноді там трапляються дуже навіть вигідні оголошення від колекціонерів старої техніки.

Пошукати можна тут:

freemarket.kiev.ua

board.i.ua

Утилізация

Стару техніку не можна взяти і просто викинути, цим можна завдати значної шкоди навколишньому середовищу. При виготовленні побутових приладів і комп’ютерів використовуються небезпечні метали, наприклад, ртуть або свинець. На звалищі під впливом високої температури або опадів все це потрапляє в грунт. Тому, найкраще здати стару і непотрібну техніку на утилізацію.

Компаній, які займаються утилізацією техніки в Києві достатньо. Як і у випадку з ремонтними майстернями – вартість утилізації залежить від кількості техніки, від її виду, віку. Зверніть увагу, що в даному випадку за переробку техніки платите ви, а не вам.

Вартість послуг з утилізації старої техніки обмовляється індивідуально, все залежить від того, що утилізують і наскільки воно старе. Але в середньому розцінки такі:

Утилізація пральної машини: 150 гривень

Утилізація холодильника: 150 гривень

Утилізація системного блоку: 50 гривень

Утилізація монітора: 45-50 гривень

Читайте: Переробка лампочок і батарейок: як утилізувати і ціни

Нагадаємо, як раціонально розставити меблі в кімнаті.

Фото: Dreamstime