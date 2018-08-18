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Гороскоп на сьогодні, 18 серпня

Сьогодні, 18 серпня, можлива підвищена емоційність.

Астропрогноз публікує ASTRO.EXPERT.

Добре, якщо протягом дня зможете виділити собі хоча б півгодини, щоб побути наодинці, в ідеалі провести цей час на природі, поряд з водоймою або на пішій прогулянці.

Заплановані справи бажано не залишати, доводити до кінця, енергії посприяють зосередженню.

Якщо у вас буває бажання жертвувати, сьогодні – гарний для цього день.

Можлива глибока внутрішня трансформація, якщо бути відкритим до прощення і взаємодії на рівні душі.

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Сприятливо: обмеження в їжі або вживання легкої їжі.

Несприятливо: підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей.

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