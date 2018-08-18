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Найкрасивіша весільна пара 18.08.18 – голосування

Красиву дату 18.08.18 буде вписано у свідотства декількох тисяч пар по всій Україні.

Загалом, сьогодні у нашій країні одружується 2790 пар і це майже вдвічі більше, ніж 8 серпня цього року, і навіть більше ніж у день святого Валентина.

Люди вважають 8 – символом вічності, тому такий ажіотаж на весілля. Весільний бум у розпалі, шлюби реєструють кожні 10 хвилин.

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А ми пропонуємо обрати з декількох щасливих пар найкрасивішу.

Як повідомлялося, 8 серпня в Україні одружилося 1,5 тисячі пар.

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