Найкрасивіша весільна пара 18.08.18 – голосування

Красиву дату 18.08.18 буде вписано у свідотства декількох тисяч пар по всій Україні.
Загалом, сьогодні у нашій країні одружується 2790 пар і це майже вдвічі більше, ніж 8 серпня цього року, і навіть більше ніж у день святого Валентина.
Люди вважають 8 – символом вічності, тому такий ажіотаж на весілля. Весільний бум у розпалі, шлюби реєструють кожні 10 хвилин.
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А ми пропонуємо обрати з декількох щасливих пар найкрасивішу.
Як повідомлялося, 8 серпня в Україні одружилося 1,5 тисячі пар.
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