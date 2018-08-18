Весільний бум 08.2018 в Україні: як щасливі вісімки впливають на шлюб

У серпні справжній весільний бум! Воно й не дивно, адже цього місяця одразу 3 щасливі дати – 8, 18 і 28 серпня. Чи віщує вісімка вічне кохання молодятам і чи варто взагалі приділяти цьому особливу увагу – у матеріалі Фактів ICTV.

Всього на ці дати припадає 5,5 тис. весіль!

За даними Міністерства юстиції, 8 серпня одружилося 1,5 тисячі пар! На 18 число заплановано майже у два рази більше – 2800 пар, на 28-е подали заяву 1200 пар. Найбільше у Київській, Дніпропетровській та Харківській областях.

У звичайні дні ця кількість значно менша і у середньому не перевищує 900.

– Традиційно на ці дні бажаючих записатися втричі, а іноді і вчетверо більше, ніж у звичайні. Часто записуються мало не за рік. Багато хто намагається ще й особливий час обрати. У минулому році, наприклад, на 7.07 було кілька охочих подати заяву на сьому ранку, – розповіли в одному зі столичних РАЦСів.

Але торішній рекорд 8 серпня побити не вдалося – тоді у магічну дату 07.07.2017 одружилося вдвічі більше молодят.

Що про це говорить нумерологія

Орієнтир – це сума всіх цифр дати. Наприклад, 8 серпня 2018 року давала у сумі 9, проте все одно віщувала молодятам багато щастя.

– Всіх тих, хто одружився 8 серпня очікує багатство і багато дітей. Не менше трьох малюків точно, – каже нумеролог Любов Рожденська.

Що говорить астрологія

За словами астролога Марини Скаді (Marina Sokolova), справа не лише у самих числах.

– З 7 серпня настає особливий період для укладення шлюбів. Венера, що відповідає за офіційний шлюб, красу, гармонію, кохання, перейшла у знак Терезів, де пробуде до 9 вересня. Всі шлюби, укладені у цей період, будуть гармонійними, не дарма ж Венеру називають планетою “малого щастя”, – каже астролог.

Вісімка – сакральне число.

Але вплив самої вісімки теж не варто виключати, адже це число уособлює духовність і нескінченність.

– У горизонтальному вигляді число 8 стає значенням нескінченності. Природно, зіткнувшись з цими датами (8, 18, 28), як точкою відліку важливої ​​події – весілля, наприклад, люди посилають запит у Всесвіт на довге спільне життя, за аналогією зі знаком нескінченності, – стверджує астролог.

Що стосується 18 серпня, то сама дата складається не лише з 8, але ще і 1. А одиниця відповідає енергії Марсу – активності, рішучості, войовничості. У такому союзі головним буде чоловік.

У випадку з числом 28 все навпаки. Ця дата містить у собі 2, яка відповідає Венері та уособлює жіночу енергію. Це збільшує шанс народження дівчаток.

Не забудьте про Місяць …

При плануванні дати весілля варто звернути увагу і на положення Місяця у знаках зодіаку.

Цю інформацію вказують у місячних календарях.

Ідеально, коли Місяць у день одруження знаходиться у знаку Тельця або Рака, добре – у Діві, Рибах, не рекомендується укладати шлюб, коли Місяць в Овні, Скорпіоні або Козерозі.

Також бажано враховувати так званий холостий хід Місяця (Місяць без курсу) і не планувати одруження у цей період.

– Холостий Місяць не має відношення до фаз. Але це дуже важливо, адже справи, розпочаті у місяць без курсу, приречені на провал. Дану інформацію зазвичай вказують у місячних календарях, – наполягає Марина Скаді.

Що говорить психологія

Іноді люди приділяють перебільшену увагу символіці і забувають про інші важливі речі – про власну відповідальність за збереження шлюбу. Думають, раз одружився у магічну дату, шлюб приречений на щастя.

– Це працює за принципом – як корабель назвеш, так він і попливе. Кожна пара, вступаючи у шлюб, бажає, щоб їх відносини і кохання тривали все життя. Позитивна символіка зміцнює віру у доброзичливе майбутнє, є світлим оберегом подружнього щастя. Однак варто пам’ятати про ризик занадто багато особистої відповідальності перекласти на волю випадку, – розповідає психолог Людмила Мініна.

Пам’ятайте, що головне кохання і робота над відносинами, а числа, дати і фази Місяця швидше додаткове, ніж основне при укладенні шлюбу.

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Нагадаємо, що Факти ICTV публікували гороскоп на серпень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.

Ангеліна Маліновська