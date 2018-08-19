Архітектура, природа і відпочинок! Топ-7 найкрасивіших міст Європи

Є європейські міста, в яких мусить побувати у своєму житті кожен. Ми склали список з 7 таких місцин і пояснили, чому вибір ліг саме на них. Збирайте валізи.
Найкрасивіші міста Європи важко виділити, тому що у кожному є щось унікальне, своя атмосфера і особлива історія.
В ідеалі, звичайно, було б відвідати якомога більше куточків Землі, збагатитися різноманітною культурою і назавжди закарбувати емоції.
Однак ми виділили суб’єктивний Топ-7 міст Європи, які варто обов’язково відвідати.Читайте: Бюджетний уїк-енд у Таллінні та Гельсінкі: болото Віру, ляльки-охоронці та швидка на велосипедах Європейські кав’ярні: 15 локацій, куди варто завітати Бюджетний уїк-енд у Європі: Зальцбург та Мюнхен
Найкрасивіші міста Європи за версією Фактів ICTV
Берн
Це об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО і політичний центр Швейцарії.
Однак це миле європейське місто зовсім не схоже на політичний центр, скоріше воно створене для безтурботного життя, прогулянок і шопінгу.
У Берн, як і в будь-яке швейцарське місто, їхати абсолютно безпечно, будь ви з веселою і галасливою компанією, чи ж самотнім туристом.
Цікавий факт
Найбільша частка прибутку міста припадає на туризм. Половина туристів – самі швейцарці, які приїжджають помилуватися архітектурою старого міста і просто відпочити.
Місто стоїть на високій горі і дивиться на дивовижної краси річку – близькість до сонця, що пронизує бернське небо, дозволяє розслабитися і насолодитися розміреністю життя цього міста, спостерігаючи за перехожими за столиком у кафе біля кафедрального собору.
Навіть глянувши на фотографію, стає зрозуміло, чому воно опинилося у списку найкращих.
Як дістатися
Берн знаходиться майже посередині Швейцарії, тому добиратися до нього дуже просто.
Місто надійно пов’язане з іншими великими центрами мережею автомобільних шляхів і залізниць.
Крім того, тут є свій міжнародний аеропорт. Але, на жаль, прямих рейсів з України немає.
Натомість можна дешево полетіти туди з пересадками, скажімо, з Мюнхена, куди літає багато лоукостерів з України.
Фото: Nicolas Jossi/Unsplash
Неаполь
Неаполь розташований у бухті Неаполітанської затоки в Італії.
Одне з найцікавіших міст і, безсумнівно, найбільш живе і темпераментне.
Неаполь – це величний королівський палац (Palazzo Reale di Napoli), де жили представники королівської династії неаполітанських Бурбонів, древній релігійний комплекс Санта-К’яра, побудований ще у чотирнадцятому столітті королем Робертом Мудрим як усипальниці, антураж, приємні люди і, звичайно ж, море.
Цікавий факт
І все-таки головне, заради чого варто обов’язково з’їздити у Неаполь – це місцева їжа, а саме, піца, яка з’явилася на світ саме тут. Неаполітанською піцою вважається Маргарита у кольорах італійського прапора, з сиром, базиліком і помідорами, і Маринара з часником і без сиру.
Неаполь варто відвідати і заради його околиць. За 12 кілометрів на схід від міста знаходяться знамениті Помпеї і Геркуланум, поховані під лавою вулкана Везувій.
А взагалі у Неаполь, такий різний, але дуже привабливий, або закохуються, або ненавидять. Півтонів це місто не визнає.
Як дістатися
З України в Неаполь можна дістатися на автобусі або на літаку.
Наприклад, квиток на наземний транспорт обійдеться від 2500 грн (їхати 52 години), а ось авіаквиток – у середньому буде 5000 грн, проте можна знайти навіть і від 3000 грн починаючи з вересня цього року (летіти 2,5 години).
Фото: Anna Dziubinska/Unsplash
Барселона
Ох, старенька Барселона. Це іспанське місто, в яке хочеться повертатися знову і знову – та завжди його буде мало.
По-перше, його неможливо обійти за день. Для того, щоб оглянути визначні пам’ятки, знадобиться не менше трьох днів.
По-друге, ви закохаєтесь вже з першого дня.
Маленькі вулички, дуже високі будинки, усміхнені люди і вічний аромат троянд – це все Барселона.
Стадіон Камп Ноу, Саграда Фамілія і парк Гуель – це далеко не вся Барселона, як багато хто думає. Цікавих місць і архітектурних красот тут безліч.
Місто дуже сучасне, яскраве і темпераментне, воно безперечно варте вашої уваги.
Цікавий факт:
Історія Барселонського порту бере свій відлік ще 2000 років тому! Він також є найбільшим на всьому середземноморському узбережжі.
Як дістатися
Найдешевше спочатку доїхати до польського міста Катовіце на автобусі (600-700 гривень), а потім на лоукостері за дві години долетіти до Барселони – у середньому авіаквиток коштуватиме до 2000 гривень, якщо брати заздалегідь.
Фото: Javier Bosch/Unsplash
Париж
Так, тривіально, але без нього – ніяк. Париж стильний, величний, спокійний і, звичайно ж, романтичний.
І нехай його вважають містом для парочок, тут ніхто себе не відчуває самотнім, адже Париж гарний тим, що в ньому тебе завжди хтось чекає, навіть якщо у тебе там нікого немає.
Це місто, в якому, сидячи у манірної кафешці біля Сени, забуваєш про все і просто насолоджуєшся видом та атмосферою історії.
І мало що зрівняється з нічним Парижем: мерехтлива вежа Гюстава Ейфеля, спокійні вулиці, тиха річка і вічний звук акордеону.
І, як писав Віктор Гюго у Соборі Паризької Богоматері, “Злитий гул, що зазвичай стоїть над Парижем вдень, – це говір міста, вночі – його подих”.
Цікавий факт:
Славі і порятунку Нотр-Даму від руйнування у великій мірі сприяв історичний роман Собор Паризької Богоматері Віктора Гюго, опублікований у 1831 році. Він знову прищепив любов парижан до собору.
Як дістатися
Прямі рейси з України до Франції дорогі – у середньому від 9500 грн. Краще їхати з того ж Катовіце (від 3500 гривень). А ще краще поїхати подивитися Барселону, а звідти полетіти у Париж, адже авіаквитки між цими містами коштують від 800 гривень.
Фото: Chris Karidis/Unsplash
Будапешт
Будапешт – ідеальне місце як для закоханих пар, так і для компаній друзів.
Це одне з найкрасивіших міст не тільки Угорщини, а й світу.
Місто, де зустрічаються найвідоміші пам’ятки, такі як Будайська фортеця, будівля угорського парламенту, Ланцюговий міст, острів Маргіт і нескінченний список найкрасивіших алей, фасадів і церков.
Цікавий факт:
У Будапешті багато термальних джерел. Є купальні з водами різних складів від різних видів захворювань. Найбільша купальня в Європі – Сечені має багато басейнів з вибором температури від 15 до 40 градусів.
Як дістатися
Літаком з Києва можна дістатися Будапешту від 700 гривень, якщо забронювати квиток заздалегідь. На автобусі маршрут забере 20 годин, ціна коливається в межах 800-1250 грн.
Ще є варіант дістатися на поїзді. Спочатку потрібно доїхати до м.Чоп. Потім пересісти на потяг Чоп – Загонь, який коштує 80 грн. Він їде 18 хвилин.
Там купуєте квиток до Будапешта, коштує він 6000 форинтів – це 570 грн.
Фото: Daniel Olah/Unsplash
Флоренція
Флоренція – дійсно місто мистецтва.
Буквально на кожному кутку ви зіткнетеся зі скульптурами і шедевральною архітектурою.
Це місто, де ви можете повільно йти і насолоджуватися кожним будинком, на який лише подивитеся.
Собор Дуомо гордо височить у центрі міста, а нескінченні бруковані кругляком вулиці переплітаються одна з одною, легко дозволяючи заблукати. Флоренція, без сумніву, є найкрасивішим містом Європи.
Цікавий факт:
У Флоренції з 14 по 18 століття проживало відоме сімейство Медичі. Тут також народилися Леонардо да Вінчі, Галілео Галілей, Донателло, Макіавеллі, Роберто Каваллі та Гуччіо Гуччі.
Як дістатися
На літаку можна долетіти всього за 4 години, проте квиток коштуватиме від 10 000 гривень.
А ось на автобусі можна доїхати за 3000 гривень, проте у дорозі потрібно пробути близько 45 годин.
Фото: Mark Tegethoff/Unsplash
Бохінська Бистриця
Обов’язково варто відвідати озеро Бохинь (Словенія), знаходиться в Альпах на висоті 520 м над рівнем моря.
Навколо – гори і національний парк Триглав. Неймовірна краса природи не залишить байдужим нікого.
До речі, тут проходить Міжнародний фестиваль польових квітів, який буде цікавий будь-якому туристу.
Обов’язково також варто відвідати відомий водоспад Савица висотою у 78 метрів.
Цікавий факт:
Словенія є домом для цілих 260 водоспадів, з яких Бока є найвищим.
Як дістатися
Бохинь знаходиться недалеко від аеропортів (60-100 км). Літак – найшвидший і найзручніший спосіб, час у дорозі – в середньому близько двох годин (без пересадок). Квиток обійдеться від 5000 гривень.
Поїздка на автобусі – один з найвигідніших варіантів – від 2500 грн, проте дорога займе близько 19 годин.
Фото: LENA EVERDING /Unsplash
Нагадаємо, раніше Факти ICTV підготували Топ-5 країн, які потрібно відвідати вже цьогоріч.
Головне фото: Domenico Loia/Unsplash