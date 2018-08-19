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Привітання з Яблучним Спасом 2018 у СМС

Факти ICTV вирішили зібрати для вас СМС привітання з Яблучним Спасом українською і російською мовами.

У 2018 році церковне свято Яблучний Спас або Другий Спас відзначатимуть 19 серпня, як і кожного року.

Вважається, що з настанням Яблучного Спаса закінчується літо і приходить пора осені. Після цього свята дійсно стає прохолодно.

Для людей же це пора нового врожаю. Скрізь дозрівали плоди стиглих яблук. Новий урожай освячували у церкві і його можна було їсти.

Читайте: Яблучний Спас: традиції та історія свята

Традиційно у цей день треба святити яблука, а після обов’язково слід віднести кілька штук на могили родичів.

Також на Яблучний Спас готують пісні страви, в яких основним інгредієнтом є яблука.

Не забудьте привітати близьких і рідних зі світлим святом.

* * *

Нехай багато яблук про запас
Подарує вам Яблучний Спас.
Щоб вистачило на весь рік
Діточок частувати на дворі!

* * *

Яблучний Спас скоріше зустрічай,
Яблуком смачним друзів пригощай.
І щедрість твоя до тебе ж повернеться,
І злість, і горе тебе не торкнеться.

* * *

Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати
І вітання найкращі направити,
Щоб були ви завжди ласкаві, здорові,
До молитви щоб були століття готові!

* * *

Хочемо зі Спасом Яблучним привітати,
У визначений день і в цей самий час!
Нехай мрії збуваються головні і славні,
Адже ми з вами вірні і точно православні!

* * *

Наливне яблуко світиться, грає…
З цим Спасом Яблучним кожен вітає!
Хочу побажати я долі бездоганної,
Щоб Бог від турбот вберіг назавжди…

Раніше ми розповідали, як ворожити на Яблучний Спас.

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