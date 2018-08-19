Привітання з Яблучним Спасом 2018 у СМС

Факти ICTV вирішили зібрати для вас СМС привітання з Яблучним Спасом українською і російською мовами.

У 2018 році церковне свято Яблучний Спас або Другий Спас відзначатимуть 19 серпня, як і кожного року.

Вважається, що з настанням Яблучного Спаса закінчується літо і приходить пора осені. Після цього свята дійсно стає прохолодно.

Для людей же це пора нового врожаю. Скрізь дозрівали плоди стиглих яблук. Новий урожай освячували у церкві і його можна було їсти.

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Традиційно у цей день треба святити яблука, а після обов’язково слід віднести кілька штук на могили родичів.

Також на Яблучний Спас готують пісні страви, в яких основним інгредієнтом є яблука.

Не забудьте привітати близьких і рідних зі світлим святом.

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Нехай багато яблук про запас

Подарує вам Яблучний Спас.

Щоб вистачило на весь рік

Діточок частувати на дворі!

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Яблучний Спас скоріше зустрічай,

Яблуком смачним друзів пригощай.

І щедрість твоя до тебе ж повернеться,

І злість, і горе тебе не торкнеться.

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Хочу вас зі Спасом Яблучним привітати

І вітання найкращі направити,

Щоб були ви завжди ласкаві, здорові,

До молитви щоб були століття готові!

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Хочемо зі Спасом Яблучним привітати,

У визначений день і в цей самий час!

Нехай мрії збуваються головні і славні,

Адже ми з вами вірні і точно православні!

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Наливне яблуко світиться, грає…

З цим Спасом Яблучним кожен вітає!

Хочу побажати я долі бездоганної,

Щоб Бог від турбот вберіг назавжди…

Раніше ми розповідали, як ворожити на Яблучний Спас.