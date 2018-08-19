Топ-7 фотографів, на яких варто підписатися в Instagram

19 серпня відзначається Всесвітній день фотографії – свято всіх, хто любить фотографувати і фотографуватися, і навіть тих, хто постив не надто вдалі селфі в Instagram.

Зараз фото – секундна справа. Один клік, і знімок готовий, ще мить – і цей щедевр вже бачать у соцмережі всі ваші друзі.

А раніше проявлення фото чекали, друк займав не один день, а сфотографуватися можна було тільки в ательє. Але в цьому була особлива романтика і чарівність. Фотокартки дарували один одному на пам’ять, підписуючи їх зі зворотного боку. Тому не дивно, що з’явилося таке свято як Всесвітній день фотографа.

Заснували його у 2009 році за ініціативою австралійського фотографа Корске Ара.

Дата вибрана не випадково. Саме 19 серпня 1839 року широкій громадськості був представлений метод отримання відбитка фото – дагеротипа. Він був прототипом сучасної фотографії.

Цей винахід належить Луї Жаку Манді Дагеру, у якого патент на таку перспективну інновацію викупив уряд Франції і проголосив його подарунком світу.

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Зараз цим подарунком не користуються хіба що ледачі. А для тих, хто не просто постить свої селфі, а й хоче стати справжнім майстром, Факти ICTV склали список найпопулярніших акаунтів фотографів, на яких варто підписатися в Instagram. Бажаємо творчої наснаги!

Пол Ніклен (Канада) – 4,5 млн підписників

Пол Ніклен – фотокореспондент National Geographic. Вважається одним із найкращих фотографів дикої природи. Крім того, він біолог і співзасновник організації SeaLegacy, яка займається захистом дикої природи і океанів.

Мурад Османн (Дагестан, РФ) – 4,3 млн підписників

Мурад Османн здобув світову славу після серії кадрів #followmeto (Йди за мною). На знімках – його дружина, часто у національних вбраннях, яка веде його через приголомшливі пейзажі у різних куточках світу. Проект став надзвичайно популярним.

Кріс Бьоркард (США) – 3,1 млн підписників

Кріс Бьоркард – відомий мандрівник, підкорювач хвиль і фотограф, автор найвідоміших знімків арктичного серфінгу. Його роботи наповнені духом пригод і романтики.

Стів МакКаррі (США) – 2,4 млн підписників

Стів МакКаррі – фотограф, відомий у всьому світі. Його вважають метром фотожурналістики і портретної фотографії. Якщо хочете навчитися бачити людей через фотооб’єктив і помічати їх характер – подивіться його сторінку в Instagram.

#Baluchistan, #Pakistan, 1981. Публикация от Steve McCurry (@stevemccurryofficial) 8 Авг 2018 в 8:46 PDT

Джиммі Чин (США) – 1,8 млн підписників

Джиммі Чин – один із найбільш екстремальних мандрівників у світі. Він також є фотокореспондентом National Geographic, тож ви напевно не раз бачили його роботи в мережі.

Ханнес Беккер (Німеччина) – 1,3 млн підписників

Фотограф з Німеччини Ханнес Беккер знімає в основному природу, ще й так – що від його фото дух захоплює. Чоловік обожнює подорожі і пригоди, і свою любов до мандрівок він висловлює через приголомшливі знімки.

Анна Ремарчук (Україна) – 240 тис. підписників

Серед українців теж є гідні приклади. Скажімо, киянка Анна Ремарчук. Її фішка – квіти у конверті. Про це навіть писали на офіційній сторінці соцмережі.

Раніше ми писали про те, хто переміг у конкурсі National Geographic Travel Photographer of the Year 2018.

Фото: pixabay.com