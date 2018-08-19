Топ-7 фотографів, на яких варто підписатися в Instagram

19 серпня відзначається Всесвітній день фотографії – свято всіх, хто любить фотографувати і фотографуватися, і навіть тих, хто постив не надто вдалі селфі в Instagram.
Зараз фото – секундна справа. Один клік, і знімок готовий, ще мить – і цей щедевр вже бачать у соцмережі всі ваші друзі.
А раніше проявлення фото чекали, друк займав не один день, а сфотографуватися можна було тільки в ательє. Але в цьому була особлива романтика і чарівність. Фотокартки дарували один одному на пам’ять, підписуючи їх зі зворотного боку. Тому не дивно, що з’явилося таке свято як Всесвітній день фотографа.
Заснували його у 2009 році за ініціативою австралійського фотографа Корске Ара.
Дата вибрана не випадково. Саме 19 серпня 1839 року широкій громадськості був представлений метод отримання відбитка фото – дагеротипа. Він був прототипом сучасної фотографії.
Цей винахід належить Луї Жаку Манді Дагеру, у якого патент на таку перспективну інновацію викупив уряд Франції і проголосив його подарунком світу.
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Зараз цим подарунком не користуються хіба що ледачі. А для тих, хто не просто постить свої селфі, а й хоче стати справжнім майстром, Факти ICTV склали список найпопулярніших акаунтів фотографів, на яких варто підписатися в Instagram. Бажаємо творчої наснаги!
Пол Ніклен (Канада) – 4,5 млн підписників
Пол Ніклен – фотокореспондент National Geographic. Вважається одним із найкращих фотографів дикої природи. Крім того, він біолог і співзасновник організації SeaLegacy, яка займається захистом дикої природи і океанів.
Dear friends and supporters of the Paul Nicklen Gallery in #NYC, I have met thousands of amazing, passionate, supportive, concerned, and caring people through the @PaulNicklenGallery. The outpouring of love and support was beyond our wildest dreams when we decided to open a gallery in New York City for a year. 2000 people came through the gallery on the opening night alone. We have sold a lot of art, engaged in meaningful dialogue and raised significant funding for @Sea_Legacy. We even had “Her Deepness” Dr. Sylvia Earle, founder of @Mission_Blue, actor @AdrianGrenier of @LonelyWhale, President Anote Tong from the country of Kiribati, HSH Prince Albert of Monaco and many other passionate conservationists under our roof. As successful and fun as the gallery has been, I have come to the massive realization that with the health of our oceans rapidly deteriorating, I need to be where I am most effective, and that is in my role as a conservationist, scientist, photographer and artist on the front lines of driving change; out in the far reaches of our oceans, where the story is being told. @CristinaMittermeier, @Sea_Legacy and I could not be more grateful for the tireless work and dedication of the gallery’s staff. Maty, Stefania, Antonio, and Joe; we are forever indebted to you and grateful for the friendship. For any other art requests in the future, please contact us directly at [email protected] #somuchworkahead #gratitude
Мурад Османн (Дагестан, РФ) – 4,3 млн підписників
Мурад Османн здобув світову славу після серії кадрів #followmeto (Йди за мною). На знімках – його дружина, часто у національних вбраннях, яка веде його через приголомшливі пейзажі у різних куточках світу. Проект став надзвичайно популярним.
#followmeto the ancient village of Yangshuo with @natalyosmann. Next to us is our friend, the fisherman Huang. He is 96 and doesn’t have an Instagram account, so we, unfortunately, couldn’t tag him on the photo;) Cormorant fishing is one of the oldest Chinese traditions. Which Chinese traditions do you know? #следуйзамной в старинную деревню Яншо вместе с @natalyosmann. С нами – наш друг рыбак Хуан, ему 96 лет и у него нет Instagram, жаль нельзя отметить его на фото;) Рыбалка с бакланами – одна из древнейших китайских традиций. Какие еще китайские традиции вы знаете?
Кріс Бьоркард (США) – 3,1 млн підписників
Кріс Бьоркард – відомий мандрівник, підкорювач хвиль і фотограф, автор найвідоміших знімків арктичного серфінгу. Його роботи наповнені духом пригод і романтики.
Стів МакКаррі (США) – 2,4 млн підписників
Стів МакКаррі – фотограф, відомий у всьому світі. Його вважають метром фотожурналістики і портретної фотографії. Якщо хочете навчитися бачити людей через фотооб’єктив і помічати їх характер – подивіться його сторінку в Instagram.
Джиммі Чин (США) – 1,8 млн підписників
Джиммі Чин – один із найбільш екстремальних мандрівників у світі. Він також є фотокореспондентом National Geographic, тож ви напевно не раз бачили його роботи в мережі.
Ханнес Беккер (Німеччина) – 1,3 млн підписників
Фотограф з Німеччини Ханнес Беккер знімає в основному природу, ще й так – що від його фото дух захоплює. Чоловік обожнює подорожі і пригоди, і свою любов до мандрівок він висловлює через приголомшливі знімки.
Анна Ремарчук (Україна) – 240 тис. підписників
Серед українців теж є гідні приклади. Скажімо, киянка Анна Ремарчук. Її фішка – квіти у конверті. Про це навіть писали на офіційній сторінці соцмережі.
Раніше ми писали про те, хто переміг у конкурсі National Geographic Travel Photographer of the Year 2018.
Фото: pixabay.com