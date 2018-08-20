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День незалежності 2018: чи знаєте ви історію України? – ТЕСТ

Факти ICTV пропонують перевірити, наскільки добре ви знаєте історію України.

24 серпня українці святкуватимуть найголовніше свято – День незалежності.

Цього року нашій державі виповниться 27 років.

Читайте: Куди піти у Києві на День незалежності: афіша заходів

Ми підготувалися до свята і придумали для вас 10 цікавих питань на знання історії країни.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде погода на День незалежності України.

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