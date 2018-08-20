Гороскоп на сьогодні, 20 серпня

Гороскоп на сьогодні обіцяє, що день буде неоднозначним.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

З одного боку, може бути досить енергії для прориву і справ, а з іншого – емоційна нестабільність у відносинах перешкоджає виконанню задуманого.

Сьогодні може вдаватися будь-яка турбота і догляд за іншими.

Є прагнення все тримати під контролем, але і це зараз цілком сприятливо, особливо якщо контроль ситуації дає вам відчуття спокою і захищеності.

Сьогодні в будь-якій діяльності бажано досягати балансу, бути відповідальними у виконанні своїх зобов’язань.

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Відповідна можливість провести час зі старшими, надати допомогу людям похилого віку, проявити турботу про близьких.

У будь-яких питаннях важливо проявляти стриманість і повагу до інших людей.

Увечері можлива підвищена дратівливість, чутливість дітей загостриться.

Сприятливо провести цей час у спокійній обстановці, доречні тепла ванна і масляний масаж.

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