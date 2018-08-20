Гороскоп на тиждень з 20 по 26 серпня

Тижневий гороскоп для всіх знаків зодіаку з 20 по 26 серпня 2018 року.

Гороскоп на тиждень має два вас багато порад і передбачень від зірок.

До речі, подивіться секрети для кожного знака зодіаку, як досягти успіху, читайте – тут.

Гороскоп для Овнів

Нудьгувати цього тижня вам не доведеться! Весь тиждень буде дуже насиченим та динамічним.

На роботі ви будете проводити більше часу, ніж зазвичай, але це матиме позитивні наслідки для вашого фінансового положення.

Зокрема, у другій половині тижня очікується суттєве фінансове надходження або повернення боргу, ви зможете придбати товар, про який давно мріяли.

Не бійтеся нових викликів та завдань – вам буде під силу виконати навіть найскладніші завдання!

Звертайтесь за допомогою або порадою до ваших колег, це допоможе виконати роботу ще краще та створить вам позитивний імідж в колективі.

Також період з 20 по 26 серпня – дуже сприятливий для творчості. Займайтесь своїм хобі, ходіть на концерти чи виставки. Також успішним буде проходження майстер-класу чи відвідування лекції.

Гороскоп для Тельців

Цього тижня вам потрібно закрити та завершити усі справи, які накопичилися протягом останнього часу.

Оскільки цей тиждень дуже сприятливий саме для тої роботи, яка потребує максимальної концентрації вашої уваги.

Після закриття цих справ ви відчуєте неабияке полегшення, у вас з’являться сили на нові звершення та досягнення.

Друга половина тижня сприятлива для втілення нових ідей на роботі, а також проходження курсів.

Взагалі, успіх з навчанням буде вас не покидати ще найближчих два місяці. Тож візьміть максимум з цього періоду!

В період до 26 серпня Тельці будуть почувати себе комфортно у всіх сферах життя.

Проблеми зі здоров’ям не турбують, фінансове положення стабільне, а кохана людина порадує сюрпризом. Все, що уготовано Тельцю долею, потрібно приймати з вдячністю.

Гороскоп для Близнюків

Цього тижня вам доведеться боротися із своєю надмірною самовпевненістю. Майте на увазі, що самостійно ви не впораєтесь із складними завданнями на роботі. Колеги вам допоможуть, якщо ви тільки про це попросите. Вдома зверніться за допомогою до вашої коханої людини, інакше ви будете весь час займатись лише домом і від цього втомлюватись ще більше.

Період до 26 серпня ідеально підходить для різного роду змагань і інвестицій. Близнюкам доведеться взяти на себе ряд зобов’язань, щоб реалізуватися в професії. Добре пройдуть іспити, засвоєння нових знань і впровадження їх в технічний процес.

Гороскоп радить Близнюкам бути реалістичнішими і сміливішими в любові. Тиждень чудово підходить для дальніх поїздок, фінансових вкладень в особистий бізнес.

Гороскоп для Раків

Цей тиждень дуже сприятливий для ваших фінансів. Ймовірно, ви отримаєте чимале грошове надходження або ж вам повернуть борг. Також тиждень сприятливий для операцій з валютою.

А от брати гроші в борг чи оформлювати кредити – краще не потрібно, є велика ймовірність потрапити в шахрайську схему та втратити чималу суму грошей.

Згідно з гороскопом, на Раків очікує удача у всіх сферах життя. Не витрачайте сили на те, що в майбутньому принесе збитки.

Це особливо стосується захоплень, бізнесу і нових контрактів. Все повинно ретельно перевірятися.

Період з 20 серпня по 26 серпня 2018 року відкриє перед Раками масу яскравих доріг, по яких пройти слід з гордо піднятою головою.

Окрім того, це сприятливий час для відпочинку, особливо, для походів в гори.

Гороскоп для Левів

Цей тиждень дуже сприятливий у фінансовому плані. На початку тижня на вас очікує суттєве грошове надходження.

Але одразу бігти за покупками не варто – є ризик придбати неякісний товар. Тож відкладіть походи по магазинах на кінець тижня та вихідні.

Тиждень підходить для генерального прибирання, роботи на дачі і поїздок.

Гороскоп рекомендує простежити за станом здоров’я, частіше вимірювати тиск і виконувати вправи для спини. Цей період дуже сприятливий для навчання чи освоєння нової професії.

В особистому житті вам потрібно більше прислухатись до свого партнера. У вас накопичилось багато проблем, які ви вперто ігноруєте.

Після такої відвертої розмови, ваші стосунки стануть лише міцнішими та надійнішими.

Гороскоп для Дів

Цей тиждень дуже насичений на роботі – у вас виникне багато цікавих і перспективних ідей. Намагайтеся всі ці ідеї фіксувати, записувати, щоб потім повернутися ще раз до їх розгляду.

Не бійтесь пропонувати ці ідеї вашому керівництву та обговорювати з колегами, ви почуєте багато корисних порад. До того ж, зарекомендуєте себе як перспективного та амбіційного працівника.

Якщо у вашому оточенні є люди, яким ви не довіряєте, то розірвати стосунки варто в першій половині тижня.

Гороскоп обіцяє Діві прилив сил і натхнення у творчості. Задатки, наявні з дитинства, не пройдуть безслідно.

Період з 20 по 26 серпня сприятливий для фізичних навантажень і спортивних змагань.

Ви не нашкодите організму, якщо все виконувати розмірено і під керівництвом інструктора. В особистій сфері очікуються зміни, але не в кращий бік.

Гороскоп для Терезів

З вами цього тижня відбудеться багато непередбачуваних та незапланованих подій. Чим більше часу ви будете проводити в колі друзів і подруг, тим більше буде несподіванок.

Імпровізовані дружні вечірки з непередбачуваною програмою можуть привести вас не тільки до приємних сюрпризів, але і до несподіваних обставин.

Терезам варто задуматися про нове місце роботи і зміцнення фінансового становища. Якщо ситуація зайшла в глухий кут, то покваптесь.

Ділові зустрічі та відрядження будуть корисними для просування в кар’єрі.

Частіше заглядайте в електронну пошту, щоб не пропустити щось важливе.

В другій половині тижня Терезам буде потрібно вирішувати побутові проблеми і займатися ремонтом. Наприкінці тижня вас очікує хороший відпочинок на природі.

Гороскоп для Скорпіонів

Вам необхідно цього тижня уважніше слідкувати за своїм здоров’ям.

Сили вашого організму послаблені, а отже є великий ризик розвитку вірусних інфекцій. Займіться профілактикою та зайвий раз не переохолоджуйте свій організм.

Цього тижня у Скорпіонів проблеми будуть виникати на рівному місці, що особливо прикро.

І щоб вирішити їх в екстреному порядку, знадобиться допомога з боку друзів. Ситуація в особистому житті нормалізується в тому випадку, якщо Скорпіон піде на поступки.

Фінансове становище на межі кризи, але глибока бідність вам не загрожує.

Також будьте обачними при вживанні алкоголю – реакція вашого організму на цей продукт може виявитися непередбачуваною і навіть невелика доза може привести до алкогольного отруєння.

Гороскоп для Стрільців

Цього тижня ви будете дуже імпульсивними і будете самі дивуватись від власних вчинків.

Тож намагайтесь контролювати власні емоції та не робити поспішних рішень чи висновків, які можуть негативно позначатись на майбутньому.

Найкраще, якщо ви будете давати собі вдосталь часу на вирішення конкретних питань, а також радитись з близькими. Іноді краще перечекати, аніж потім шкодувати.

У другій половині тижня Стрільцям потрібно бути уважним до своїх конкурентів. Доведеться на якийсь час відмовитися від співпраці з тими, кому ви не вірите “на слово”.

Період до 26 серпня сприятливий для покупки побутової техніки, ремонту машини і далекої подорожі.

Творчі Стрільці можуть вдало реалізувати свій багатий потенціал. Але для цього знадобиться підтримка впливових осіб, цілеспрямованість і грошові вкладення.

Гороскоп для Козерогів

У Козерогів буде метушливий тиждень, коли навіть пообідати буде ніколи. Зате результат від активної роботи виявиться приголомшливий.

Ви отримаєте великий прибуток, що зможе поповнити ваші заощадження.

Зі здоров’ям нарешті все наладиться і все, що вас турбувало – нарешті відступить. Ви зможете насолоджуватись життям на-повну! Але з гострою та смаженою їжею потрібно бути обережним.

Відрядження, перельоти і подорожі на маленькі відстані – принесуть масу позитивних емоцій.

В особистому житті на самотніх Козерогів очікують шалені зміни, яких ви навіть самі не могли бажати. Але всі зміни будуть лише у кращий бік, тож просто розслабтесь та насолоджуйтесь ними.

Гороскоп для Водоліїв

Вас буде переповнювати енергія весь тиждень! Тож потрібно використати її якомога краще! На роботі спробуйте розширити круг своїх обов’язків або ж почати вивчати щось нове, що допоможе просунутись по кар’єрних сходах.

Налагодьте спілкування з колегами та керівниками, ви повинні показати себе не лише, як відповідального працівника, а й як надійну людину.

Водоліям варто частіше гуляти пішки, виїжджати за місто або до водойм. Дуже продуктивним буде шопінг в п’ятницю та суботу.

Ви зможете придбати дуже вигідно той товар, про який давно мріяли і на який давно накопичували гроші.

Цього тижня не виключена доленосна зустріч, справжня любов чи офіційна пропозиція. Не поспішайте “кричати” всім про своє щастя, воно любить тишу.

Гороскоп для Риб

Перша половина цього тижня дуже сприятлива для будь-яких починань.

Лекції, доповіді або майстер-класи дадуться вам напрочуд легко та матимуть хороший результат.

У вівторок або середу присвятіть вечір навчанню або ж читанню нової книги.

Період цього тижня стане для Риб трампліном в нове і перспективне життя.

Причому, старт виявиться не таким важким, як здається. Навпаки, ви підніметесь до вершини слави дуже швидко.

Приємні емоції принесуть покупки, зустрічі зі старими друзями і домашні клопоти.

З фінансами Риби на цьому тижні проблем не буде. Бадьорість і енергію принесуть заняття спортом, відпочинок на пляжі і плавання. Головне, не перестарайтеся з загаром.