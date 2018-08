Мистецтво small talk: як налагодити розмову за 3 хвилини

– Вибачте, я залишу вас на кілька хвилин.

Серце забилося частіше, дихання завмерло, а тремтячі долоні ледве втримували холодні келихи з ігристим.

Ми лишилися один-на-один – я і якийсь солідний чоловік, років сорока. Повисло незручне мовчання.

Повітря стало важким і нагадало натягнуту струну, що от-от лопне.

– Бери акорд, інакше доведеться міняти струни, – подумала я і зважилася почати діалог.

Новий “знайомий” дивився на мене мовчки та дещо відлюдькувато, а потім зник під приводом важливого дзвінка.

Тоді я ще не знала, що ситуацію зіпсувало моє невміння вести коротку розмову.

Про small talk дізналася значно пізніше. Спершу мені здалося, що це розмова ні про що.

“Забити” вільний час пустими теревенями, аби не виглядати ідіотом перед іншими. Зрештою, я помилялася.

Будь-яка розмова – це мистецтво. Аби опанувати це, мені знадобилося чимало часу, а головне – зусиль.

Феномен small talk (коротка розмова) у 1923 році вперше застосував Броніслав Малиновський, який досліджував практичну комунікацію.

Він стверджував, що комунікація – це вираження людської природи, прагнення до соціальності.

Чимало людей називають small talk розмовою ні про що. Однак цей підхід не є коректним, переконана доктор політичних наук, професор НТУУ КПІ Лідія Смола.

Коротка розмова показує рівень готовності людини комунікувати, сприймати іншу людину, а також показує зацікавленість співрозмовником.

Відтак сприймання small talk, як розмови для заповнення простору, недоречне, оскільки не включає людину в сам процес спілкування.

Незважаючи на всі гаджети та технології, людина живе в певному соціальному ритуалі. В сучасній мові такі ритуали називають small talk.

Уже після цього можна говорити про те, що ми складаємо про себе певне враження і формуємо певний інтерес один до одного.

Загалом small talk триває недовго. Це не півгодинна розмова.

Якщо йдеться про комунікацію в ліфті чи на якомусь фуршеті, вона може тривати від 3 до 5 хвилин.

Коли американці запитують How are you?, це не означає, що ми повинні їм одразу розповісти про погані дороги чи особисті проблеми.