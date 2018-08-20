Мистецтво small talk: як налагодити розмову за 3 хвилини

Як правильно почати розмову з незнайомцем і налагодити контакт за 3 хвилини? Про особливості техніки small talk розкажуть Факти ICTV.

– Вибачте, я залишу вас на кілька хвилин.

Серце забилося частіше, дихання завмерло, а тремтячі долоні ледве втримували холодні келихи з ігристим.

Ми лишилися один-на-один – я і якийсь солідний чоловік, років сорока. Повисло незручне мовчання.

Повітря стало важким і нагадало натягнуту струну, що от-от лопне.

– Бери акорд, інакше доведеться міняти струни, – подумала я і зважилася почати діалог.

– Чудовий вечір, правда? – Так, хороший. – Не знаєте, скільки вони заплатили за організацію вечірки? У мене весілля на носі, а чоловік не хоче витрачатися на прикрасу залу. Він у мене взагалі рахує кожну копійку, але ж весілля – раз у житті…

Новий “знайомий” дивився на мене мовчки та дещо відлюдькувато, а потім зник під приводом важливого дзвінка.

Тоді я ще не знала, що ситуацію зіпсувало моє невміння вести коротку розмову.

Про small talk дізналася значно пізніше. Спершу мені здалося, що це розмова ні про що.

“Забити” вільний час пустими теревенями, аби не виглядати ідіотом перед іншими. Зрештою, я помилялася.

Будь-яка розмова – це мистецтво. Аби опанувати це, мені знадобилося чимало часу, а головне – зусиль.

Що таке small talk?

Феномен small talk (коротка розмова) у 1923 році вперше застосував Броніслав Малиновський, який досліджував практичну комунікацію.

Він стверджував, що комунікація – це вираження людської природи, прагнення до соціальності.

Чимало людей називають small talk розмовою ні про що. Однак цей підхід не є коректним, переконана доктор політичних наук, професор НТУУ КПІ Лідія Смола.

– Small talk можна трактувати як розмову заради комунікації. Це розмова заради налагодження комунікаційних каналів. Тому small talk дозволяє зрозуміти та налагодити якусь спільність між людьми, допомагає людині зрозуміти, хто перед нею стоїть, – переконана вона.

Коротка розмова показує рівень готовності людини комунікувати, сприймати іншу людину, а також показує зацікавленість співрозмовником.

Відтак сприймання small talk, як розмови для заповнення простору, недоречне, оскільки не включає людину в сам процес спілкування.

Незважаючи на всі гаджети та технології, людина живе в певному соціальному ритуалі. В сучасній мові такі ритуали називають small talk.

Уже після цього можна говорити про те, що ми складаємо про себе певне враження і формуємо певний інтерес один до одного.

Як працює small talk?

Загалом small talk триває недовго. Це не півгодинна розмова.

Якщо йдеться про комунікацію в ліфті чи на якомусь фуршеті, вона може тривати від 3 до 5 хвилин.

Коли американці запитують How are you?, це не означає, що ми повинні їм одразу розповісти про погані дороги чи особисті проблеми.

Тематика small talk може бути різною. Ви можете говорити на теми, пов’язані з роботою чи розвагами.

Коротка розмова розпочинається із привітання – як налагодження короткої комунікації.

Загалом під час small talk потрібно говорити про якісь особисті речі – чи прочитали ви певну книгу/переглянули фільм/відвідали виставку.

Разом із тим, важливо дотримуватися меж і не переходити їх. Розмови про щось занадто особисте неприйнятні.

Приміром, у американців серед таких тем – гроші, секс, релігія. Іноді в цей список включають політику.

Правила вдалого small talk

Згідно з дослідженнями Клауса Шнайдера, налагодити комунікацію людині допомагає правильне запитання.

Воно не повинне ображати співрозмовника, викликати певний супротив і переходити особисті межі.

– Одне з запитань, яке можна поставити співрозмовнику, не натрапивши на міни, є погода. Наприклад, чи не вважаєте ви, що в Україні зараз мусонні дощі, чого раніше не було? Образити подібне запитання може хіба у випадку, якщо в людини через це затопило машину. Але в цьому випадку ви знайшли зі співрозмовником спільність, – переконує Смола.

Без small talk неможливо налагодити комунікацію навіть із людьми, яких давно знаємо, але не спілкувалися.

Тому що коротка розмова – це своєрідне запрошення до комунікаційної угоди.

Крім того, вдалий small talk подібний до тенісу: у вас має лишатися простір для продовження розмови.

Він покаже, що людина, яка з вами спілкується, готова до комунікації.

Не бійтеся пожартувати чи зробити комплімент.

Зазвичай гарне почуття гумору допомагає згладити кути та розташувати співрозмовника. Щоп равда тут важлива міра й почуття такту.

– У мене ніколи не було проблем із комунікацією. Здається, найкращий спосіб почати розмову – посмішка. Хороший гумор рятує в будь-якій ситуації і за будь-яких обставин, – ділиться Уляна.

Ключові помилки small talk

Важливо пам’ятати, що small talk – не одностороння комунікація.

Помилково, коли людина намагається завантажити іншу своєю інформацію і не дає їй можливості включитися в розмову.

– Ми бачилися вперше, але, здається, дівчину це анітрохи не збентежило. За три хвилини розмови я знав все про її дитинство, хвороби та навіть був посвячений у деякі сімейні таємниці. Про мене вона не запитала ані слова. Як ви розумієте, зустрічей було дві – перша й остання, – зізнається Антон.

Крім того, під час короткої розмови не намагайтеся переконати в чомусь іншу людину.

Ви не читали цю книгу/Ви не підтримуєте цю політичну партію? Та ви що!

Більше того, вважається некоректним говорити про гроші. Наприклад, у США дозволено розпитувати про гроші як прибутки, а от про зарплату – ні.

Small talk в українських реаліях

За словами Лідії Смоли, в Україні вже проводили невеликі опитування серед бізнесменів щодо тем small talk.

Дослідження показало, що українці можуть налагодити контакт і охоче спілкуються на п’ять тем:

їжа

сім’я

здоров’я

кар’єра

спорт/кіно

Крім того, до списку можна додати тему друзів, а також політику.

Причому остання тема схожа на мінне поле: хтось любить певного кандидата, а хтось бачить його втіленням зла.

На цьому грунті можуть виникнути гострі суперечки.

Серед тем, про які в Україні говорити не люблять – зарплата, смерть, релігія, політика.

Часом сюди також відносять питання, пов’язані з вагою і тілом.

До речі, інтровертам складно вести small talk через особливості їхнього психотипу. Однак із часом напрацювати техніку коротких розмов цілком реально, переконує експерт.

– Був огидний вечір. Я піднімалася по ескалатору в торговому центрі, коли побачила приємного незнайомця. “Дівчино, у вас чарівна сукня. Просто хочу, щоб ви посміхалися!” Після цих слів хлопець розвернувся і пішов. А я і правда весь вечір усміхалася, – розповідає Валерія.

Загалом small talk розпочинається зі своєрідних маркерів ввічливості та приводить людей до спільного майданчику інтересів, цінностей і бачень.

Важливо усвідомити, що бесіда з незнайомцем не є чимось страшним. Навпаки – трихвилинна розмова може відкрити чудові можливості на майбутнє.

Ви ніколи не знаєте, чим обернеться вітання у ліфті, ввічлива розмова на тематичній вечірці чи діловій зустрічі.

Правильний small talk допомагає розрядити обстановку та швидко адаптуватися у новій компанії, а також згладити будь-який конфуз і налагодити потрібні контакти.

Крім того, коротка розмова з незнайомцем – чудова можливість презентувати себе в максимально короткий термін. Головне – будьте щирими та не переходьте межу.

Марина Корзун