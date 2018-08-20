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Спека чи грози – погода на тиждень в Україні

Погода в Україні на тиждень прогнозується спекотна, але західні обласні країни на кілька днів накриють дощі з грозами.

Прогноз погоди на тиждень в Україні дає Укргідрометцентр.

Так, у вівторок, 21 серпня, дощитиме на заході, півночі та центрі країни. Схід і південь очікують ясну погоду.

Незважаючи на зливи, на заході прогнозується від +27 до + 32°С. Північ – +29… +31°С.

Центр і схід України очікують +28 … +30°С. На півдні буде від +28 до + 32°С.

У середу, 22 серпня, прогнозують ясну погоду по всій території країни.

Захід у середньому отримає +25 … +27°С, лише на Закарпатті очікується +29 … +31°С.

Північ – +22 …+24°С. Схід чекає від 25 до 29°С вище нуля.

Центр – від +23 до +26°С, а на півдні країни температура повітря складе +30…+32 ° С.

У четвер, 23 серпня, також буде ясно. За даними Укргідрометцентру, температура повітря не зміниться, лише в Одеській області може похолодати на 2 градуси.

У п’ятницу, 24 серпня, на заході очікується +26…+28°С.  Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську та Чернівецьку області чекають дощі. На півночі буде трохи прохолодніше – +24…+26°С.

Центр України отримає +26…28°С, а на сході країни прогнозується від 25 до 29°С.

На півдні традиційно жарко – +29… +31°С.

ЧитайтеПотоп у Києві: на Антоновича провалився асфальт

У суботу, 25 серпня, температура повітря буде такою самою, як і на День незалежності, однак дощі просунуться на всю західну частину країни, зачепивши і Житомирську область.

Нагадаємо, минулого тижня дощі знову нагадали про себе у Києві. Десятки вулиць столиці затопило за кілька годин. Факти ICTV дізналися, чому Київ страждає від зовсім не аномальних злив.

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