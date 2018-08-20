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Вперше в історії. Модель з синдромом Дауна перемогла в конкурсі краси

19-річна модель Кейт Грант із синдромом Дауна з Північної Ірландії стала переможницею міжнародного конкурсу краси Teen Ultimate Beauty of the World у категорії тих, кому за 20.

Кейт Грант із синдромом Дауна

Про це пише The Daily Mail.

Дівчина, незважаючи на свій діагноз, з дитинства мріяла стати професійною моделлю.

Завдяки матері, яка розповіла про прагнення своєї дочки у соцмережі, про Кейт дізнався режисер-постановник Тейлор-Рей Гамільтон. Він і запропонував дівчині взяти участь у конкурсі краси, і не прогадав.

Тепер Кейт Грант має можливість стати суддею на цьому ж конкурсі краси в наступному році.

Всього у конкурсі взяли участь 40 дівчат.

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Вперше в історії. Модель з синдромом Дауна перемогла в конкурсі краси / 5 фотографий

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До слова, в Україні є голландська пекарня, в якій проходять стажування діти з синдромом Дауна.

Фото: Kate Grant

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