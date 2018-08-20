Вперше в історії. Модель з синдромом Дауна перемогла в конкурсі краси

19-річна модель Кейт Грант із синдромом Дауна з Північної Ірландії стала переможницею міжнародного конкурсу краси Teen Ultimate Beauty of the World у категорії тих, кому за 20.
Про це пише The Daily Mail.
Дівчина, незважаючи на свій діагноз, з дитинства мріяла стати професійною моделлю.
Завдяки матері, яка розповіла про прагнення своєї дочки у соцмережі, про Кейт дізнався режисер-постановник Тейлор-Рей Гамільтон. Він і запропонував дівчині взяти участь у конкурсі краси, і не прогадав.
Тепер Кейт Грант має можливість стати суддею на цьому ж конкурсі краси в наступному році.
Всього у конкурсі взяли участь 40 дівчат.
-
Фото: Kate Grant/facebook
Фото: Kate Grant/facebook
Фото: Kate Grant/facebook
Фото: Kate Grant/facebook
Фото: Kate Grant/facebook
Читайте: Мiss Sexy: у Львові дівчата у купальниках пройшлися центром міста
До слова, в Україні є голландська пекарня, в якій проходять стажування діти з синдромом Дауна.
Фото: Kate Grant