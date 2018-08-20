Які люди схильні до зрад – дві вірні ознаки

Якщо ваша кохана людина відрізняється імпульсивною поведінкою, або у неї до вас було багато сексуальних партнерів, це привід задуматися щодо її вірності.

Такими є результати дослідження вчених із Університету Квінсленда, пише The Independent.

Вони стверджують, що імпульсивні люди можуть зраджувати партнеру просто тому, що не обмірковують ситуацію.

А ті, у кого було багато сексуальних партнерів у минулому, схильні бути невірними і шукати інших партнерів на стороні.

Водночас, дослідники з’ясували, що тривалість відносин мінімально впливає на вірність.

Читайте: Що таке вільні стосунки і чи варто їх починати – детально про інтимне

До слова, американські сексологи провели дослідження, яке показало, що існує п’ять ключових відмінностей між парами, у стосунках яких спостерігається пристрасний секс і парами, які втратили потяг один до одного.

Фото: Pixabay