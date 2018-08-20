PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Які люди схильні до зрад - дві вірні ознаки/

Які люди схильні до зрад – дві вірні ознаки

Якщо ваша кохана людина відрізняється імпульсивною поведінкою, або у неї до вас було багато сексуальних партнерів, це привід задуматися щодо її вірності.

Такими є результати дослідження вчених із Університету Квінсленда, пише The Independent.

Вони стверджують, що імпульсивні люди можуть зраджувати партнеру просто тому, що не обмірковують ситуацію.

А ті, у кого було багато сексуальних партнерів у минулому, схильні бути невірними і шукати інших партнерів на стороні.

Водночас, дослідники з’ясували, що тривалість відносин мінімально впливає на вірність.

Читайте: Що таке вільні стосунки і чи варто їх починати – детально про інтимне

До слова, американські сексологи провели дослідження, яке показало, що існує п’ять ключових відмінностей між парами, у стосунках яких спостерігається пристрасний секс і парами, які втратили потяг один до одного.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка