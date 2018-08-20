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Якою буде погода на День незалежності України

Погода на День незалежності обіцяє бути сонячною і спекотною по всій території України.

Прогноз погоди на День незалежності 2018 дає Укргідрометцентр.

На заході очікується +25…+27°С. На півночі буде трохи прохолодніше – +24…+26°С.

Центр України отримає +25…27°С, а на сході країни прогнозується від 27 до 31°С.

На півдні традиційно жарко – +30… +32°С.

Читайте: Потоп у Києві: на Антоновича провалився асфальт

Нагадаємо, участь у військовому параді до Дня Незалежності візьмуть 18 підрозділів з інших країн.

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