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Гороскоп на сьогодні, 21 серпня

Сьогоднішній день не підходить для вирішення матеріальних питань і фінансових операцій.

Гороскоп на сьогодні публікує ASTRO.EXPERT.

Зірки обіцяють удачу в роботі, що вимагає сил і динаміки.

День підходить для земельних робіт, застосування лікарських трав.

Сьогодні є ризик виникнення конфлікних ситуацій.

Тому краще направити напругу на фізичну активність.

Водночас, до кінця тижня – дуже вдалий час для вирішення накопичених справ, розбору завалів на роботі.

Несприятливо брати і давати гроші в борг.

ЧитайтеЯк різні знаки зодіаку реагують на неприємних людей

Нагадаємо, Факти ICTV також підготували гороскоп на серпень 2018 для представників усіх знаків зодіаку.

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