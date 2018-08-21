Курбан-Байрам 2018: що за свято і як його відзначають в Україні та світі

Сьогодні мусульмани відзначають одне з головних ісламських свят Курбан-Байрам або свято жертвоприношення. Факти ICTV дізналися, що це за свято і як його відзначають в Україні та по всьому світу.

Курбан-Байрам святкують протягом 5 днів. Дату обчислюють від іншого ісламського свята (Ураза-Байрам), що відзначається на честь закінчення поста у Рамадан. Через 70 діб після нього настає Курбан-Байрам. У григоріанському календарі його дата щорічно змінюється.

Таким чином, в 2018 році Курбан-Байрам почнеться ввечері 21 серпня, а завершиться 25 серпня. В ісламських країнах свято є офіційним вихідним днем.

Що за свято?

Свято жертвоприношення сходить до історії випробування пророка Ібрахіма жертвоприношенням на честь Аллаха. Як розповідається в Корані, до Ібрахіма прийшов Джабал, янгол, і передав від Аллаха веління принести в жертву сина (перше слово Аллаха). Будучи побожним, Ібрахім підкорився велінню Всевишнього і став готуватися до приношення в жертву свого сина Ісмаїла.

Ісмаїл, дізнавшись про свою долю, також не став опиратися, оскільки був слухняний і батькові, і Богу. Однак в останній момент, коли жертовний кинджал уже був занесений, Аллах зробив так, що син Ібрахіма не був заколот. Згодом замість нього на заклання був відправлений баран. Ібрахім же був благословенний, оскільки віра його пройшла випробування.

У свято мусульмани здійснюють омивання і вбираються у святковий одяг, особливо важливо, щоб наряди були світлих тонів. Вранці віруючі збираються в мечетях, а під час прогулянки до храму слід повторювати про себе спеціальний такбир. У мечеті читається особлива молитва приурочена до торжества, а потім ведеться проповідь.

Після ранкової молитви, вже за межами мечеті, в спеціально відведених місцях здійснюється обряд жертвоприношення.

Як його святкують в Україні

Цього року у всіх мечетях України пройдуть святкові молитви. В ІКЦ Києва також молитимуться дипломати іноземних держав, бізнесмени, журналісти і студенти з країн мусульманського світу.

Духовне управління мусульман України організувало масштабне дійство для прихожан.

Окрім святкової молитви, на вірян чекає яскрава розважальна програма: сімейний фестиваль, ярмарок східних сувенірів та кухні.

Святкове дійство відбудеться також в Одесі, Полтаві, Харкові, Херсоні, Хмельницькому, Запоріжжі та інших містах України.

Фото: Духовное управление мусульман Украины

Курбан-байрам у світі

У різних містах світу мусульмани також святкують Курбан-Байрам

Курбан-Байрам в Індонезії

У Великій Британії віруючі зберуться, аби помолитися. У Лондоні, зазвичай, найбільше віруючих збирається у Центральній мечеті міста. В ній вміщується близько 5 тис. осіб.

У Парижі найбільше віруючих очікується в Паризькій соборній мечеті, де також відбудеться молитва на честь свята.

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До слова, у православних українців триває Успенський піст, який закінчиться 27 серпня.

Фото: Getty Images